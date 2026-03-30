Manchester City : Bernardo Silva ouvre la porte à un départ

Bernardo Silva ne ferme plus la porte à un départ. Le milieu portugais a tenu un discours qui relance clairement son avenir loin de Manchester City.

Le feuilleton Bernardo Silva est peut-être relancé. Pilier de Manchester City ces dernières saisons, l’international portugais a récemment laissé entendre qu’un départ restait une option sérieuse.

Dans une prise de parole sincère, le joueur de 31 ans a évoqué son rapport à la vie en Angleterre, laissant apparaître un certain décalage personnel.

« Culturellement, Manchester ne correspond pas à l’idéal que j’ai pour ma vie. Et parfois, je ne me sens pas heureux », a-t-il confié.

Des propos forts, qui confirment une tendance observée depuis plusieurs mercatos : Bernardo Silva n’a jamais totalement fermé la porte à un nouveau projet, notamment dans le sud de l’Europe.

Une fin de cycle à Manchester City ?

Arrivé en 2017, le Portugais s’est imposé comme l’un des cadres de l’effectif de Pep Guardiola. Mais après plusieurs saisons au sommet, un sentiment de fin de cycle semble émerger.

Malgré son importance dans le système des Citizens, Bernardo Silva pourrait être tenté par un nouveau défi, à un moment clé de sa carrière.

Sa situation contractuelle renforce cette hypothèse, alors que son nom circule déjà parmi les opportunités du prochain mercato estival.

Parmi les clubs attentifs, le FC Barcelone reste en première ligne. Le profil du joueur correspond parfaitement aux attentes du club catalan, en quête d’un milieu offensif expérimenté.

D’autres clubs européens, comme la Juventus, suivent également le dossier de près, ce qui annonce une concurrence importante.

Une chose est sûre : avec ses déclarations, Bernardo Silva a relancé les spéculations. Et sauf retournement de situation, son avenir pourrait bien s’écrire loin de Manchester.