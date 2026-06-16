Premier League : Mateus Fernandes a déjà choisi son futur club

Manchester United accélère sur l’un des dossiers les plus suivis du mercato estival. Selon plusieurs sources britanniques, Mateus Fernandes aurait fait savoir qu’il privilégie un transfert à Old Trafford, malgré l’intérêt d’autres cadors européens.

Le mercato estival pourrait bientôt connaître l’un de ses premiers grands rebondissements. À seulement 21 ans, Mateus Fernandes est devenu l’un des milieux de terrain les plus convoités d’Europe après une saison remarquée sous les couleurs de West Ham. Et selon les informations relayées par le Daily Mirror, le Portugais aurait déjà une préférence très claire pour son avenir : rejoindre Manchester United.

Les Red Devils travaillent depuis plusieurs semaines sur ce dossier considéré comme prioritaire par leur direction sportive. Après le départ de Casemiro et l’arrivée annoncée d’Ederson, Manchester United souhaite poursuivre la reconstruction de son milieu de terrain autour d’une génération plus jeune et plus dynamique. Mateus Fernandes figure tout en haut de cette liste. Plusieurs médias britanniques indiquent d’ailleurs que le club mancunien prépare une première offre officielle. West Ham réclamerait environ 80 millions de livres sterling, une somme que les dirigeants d’Old Trafford jugent actuellement excessive.

🚨 Mateus Fernandes has informed West Ham United that he wants to join Manchester United this summer. The midfielder has identified Old Trafford as his preferred destination, with United confident that agreeing personal terms will not be an issue. (Source: Daily Mirror) — DeadlineDayLive (@DeadlineDayLive)

June 2026

Le nouveau joyau portugais qui affole l’Europe

Formé au Portugal avant son explosion en Angleterre, Mateus Fernandes a franchi un cap cette saison malgré les difficultés collectives de West Ham. Son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à casser les lignes ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Arsenal, le Real Madrid et même le PSG ont été évoqués parmi les prétendants ces dernières semaines.

Mais Manchester United semble aujourd’hui avoir pris une longueur d’avance. Les dirigeants mancuniens considèrent le Portugais comme l’un des piliers de leur futur projet sportif. Les discussions avec son entourage seraient déjà bien avancées et un accord personnel ne devrait pas poser de difficulté majeure.

West Ham résiste encore

Reste désormais à convaincre West Ham. Relégués récemment, les Hammers souhaitent récupérer une somme record pour leur milieu de terrain. Le club londonien valorise son joueur autour de 80 millions de livres, voire davantage selon certaines sources. Une position ferme qui oblige Manchester United à préparer une offre inférieure afin d’ouvrir les négociations.

À Old Trafford, on espère toutefois que la volonté du joueur fera la différence. Dans l’histoire récente du football anglais, plusieurs transferts majeurs se sont débloqués lorsque le joueur a clairement affiché sa préférence. Mateus Fernandes semble avoir déjà fait son choix.

Si l’opération se concrétise, Manchester United pourrait tenir l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération. Une nouvelle preuve que le club mancunien prépare activement l’après-Casemiro et veut retrouver sa place parmi les grandes puissances européennes.