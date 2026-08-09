Top 10 des joueurs les plus décisifs en phases finales de Ligue des champions et du Mondial 2026

Qui répond présent lorsque les matches deviennent couperets ? En cumulant les buts et passes décisives enregistrés en phase finale de la Ligue des champions et de la Coupe du monde 2026, un Top 10 particulièrement relevé se dessine. Harry Kane domine devant Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, tandis que Kylian Mbappé et Lionel Messi sont également présents.

Une Ligue des champions, puis une Coupe du monde : la saison a offert aux stars du football mondial une succession de rendez-vous à très haute pression. Et certains joueurs ont particulièrement bien négocié ces matches où une action peut décider d’une qualification ou d’une élimination.

Les statistiques partagées par PopFoot permettent d’établir le classement des joueurs ayant cumulé le plus de buts et de passes décisives lors des phases finales de la Ligue des champions et de la Coupe du monde 2026. À noter que les seizièmes de finale de C1 sont exclus du calcul.

Les joueurs LES PLUS DÉCISIFS cette saison en phase finale de Ligue des Champions et de Coupe du monde (16e de finale de C1 exclu). 🌕 🥇 Harry KANE – 12 G/A

🥈 Ousmane DEMBÉLÉ – 10 G/A

🥉 Khvicha KVARATSKHELIA – 9 G/A 4️⃣ OLISE, ÁLVAREZ – 8 G/A

6️⃣ MBAPPÉ – 7 G/A

7️⃣ DIAZ, MESSI – 6 G/A

9️⃣ DOUÉ – 5 G/A

🔟 BARCOLA, HAKIMI, HAVERTZ, YAMAL – 4 G/A 9 août 2026

1. Harry Kane – 12 contributions décisives

Personne ne fait mieux que Harry Kane. L’attaquant anglais termine cette séquence de grands rendez-vous avec 12 buts et passes décisives cumulés. Il est le seul joueur du classement à dépasser la barre des dix.

Un rendement qui lui permet de prendre deux longueurs d’avance sur son premier poursuivant et confirme surtout son influence dans les rencontres à élimination directe.

2. Ousmane Dembélé – 10 contributions décisives

Ousmane Dembélé est le premier Français du classement. Avec 10 contributions, il est également le seul à véritablement rester au contact de Kane.

Sa présence aussi haut confirme sa capacité à peser dans les grands rendez-vous, que ce soit par le dernier geste ou la dernière passe.

3. Khvicha Kvaratskhelia – 9 contributions décisives

Le podium est complété par Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien totalise neuf contributions décisives et termine à seulement une unité de Dembélé.

Une performance remarquable qui lui permet de devancer plusieurs des attaquants les plus médiatisés de la planète.

4. Michael Olise – 8 contributions décisives

Michael Olise confirme son changement de dimension. Avec huit buts et passes décisives cumulés, l’international français partage la quatrième position.

Il devance notamment Kylian Mbappé et Lionel Messi, preuve de son efficacité lorsqu’arrive la partie la plus importante des grandes compétitions.

4. Julián Álvarez – 8 contributions décisives

À égalité avec Olise, Julián Álvarez compte lui aussi huit contributions. L’Argentin reste fidèle à sa réputation de joueur capable de peser dans les rencontres à très fort enjeu.

Avec Kane, Dembélé et Kvaratskhelia, il fait partie des quatre joueurs non français installés dans les cinq premières places de ce classement élargi.

6. Kylian Mbappé – 7 contributions décisives

Il n’est pas sur le podium, mais Kylian Mbappé reste bien présent. Le Français affiche sept contributions décisives dans les rencontres prises en compte.

Le chiffre le place à une unité d’Olise et Álvarez, mais cinq derrière Kane.

7. Luis Díaz – 6 contributions décisives

Luis Díaz arrive ensuite avec six buts et passes décisives. L’international colombien partage sa position avec une légende du football mondial.

Une présence qui récompense son influence offensive dans les rencontres majeures de la saison.

7. Lionel Messi – 6 contributions décisives

Même à 39 ans, Lionel Messi continue de trouver sa place au milieu des meilleurs joueurs offensifs de la planète.

L’Argentin totalise six contributions décisives, soit autant que Luis Díaz et seulement une de moins que Mbappé. Sa présence dans ce classement témoigne encore de sa longévité exceptionnelle.

9. Désiré Doué – 5 contributions décisives

Autre Français particulièrement bien placé : Désiré Doué. Avec cinq contributions décisives, il occupe seul la neuvième position.

Sa présence confirme également le poids considérable des joueurs français dans ce classement.

10. Barcola, Hakimi, Havertz et Yamal – 4 contributions décisives

La dixième position est partagée entre quatre joueurs : Bradley Barcola, Achraf Hakimi, Kai Havertz et Lamine Yamal. Chacun totalise quatre buts et passes décisives.

La présence d’Hakimi est particulièrement notable. Le Marocain est le seul défenseur de ce Top 10 élargi et parvient à afficher le même rendement offensif que trois joueurs évoluant beaucoup plus haut sur le terrain.

La France omniprésente dans le Top 10

Au-delà de la première place de Kane, une tendance saute aux yeux : l’impressionnante représentation française.

Dembélé, Olise, Mbappé, Doué et Barcola figurent tous dans le classement. Cinq internationaux français apparaissent donc parmi les joueurs les plus décisifs de ces phases finales.

Le classement offre également un mélange de générations spectaculaire. Messi, 39 ans, côtoie des talents beaucoup plus jeunes comme Doué ou Yamal.

Mais au sommet, personne ne parvient à rejoindre Harry Kane. Avec 12 contributions décisives, l’Anglais termine devant Dembélé (10) et Kvaratskhelia (9).

Dans une saison marquée par la Ligue des champions puis la Coupe du monde, ce Top 10 récompense avant tout une qualité essentielle : répondre présent lorsque les matches comptent le plus.