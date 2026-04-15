Bayern Munich – Real Madrid : Kane et Olise envoient le Bayern en demi-finales

Au terme d’un match complètement fou, le Bayern Munich a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions face au Real Madrid (4-3, 6-4 cumulé). Entre erreurs, exploits et retournement final, cette rencontre restera comme l’un des chocs les plus spectaculaires de la saison.

L’Real Madrid n’a pas perdu de temps pour croire à la remontada. Dès la première minute, Arda Güler profitait d’une énorme erreur de Manuel Neuer pour ouvrir le score d’une frappe lointaine dans le but vide.

Mais la réponse du Bayern Munich ne s’est pas fait attendre. Sur corner, Pavlovic remettait les deux équipes à égalité, lançant une première période complètement débridée.

Güler s’offrait même un doublé sur coup franc, avant que Harry Kane ne ramène les siens à hauteur. Juste avant la pause, Kylian Mbappé redonnait l’avantage au Real après un contre éclair mené par Vinícius Júnior (2-3).

Alors que le match semblait se diriger vers la prolongation, tout a basculé dans les dernières minutes. L’expulsion d’Eduardo Camavinga a totalement changé la dynamique.

En supériorité numérique, le Bayern a appuyé. Luis Díaz égalisait à la 89e minute, avant que Michael Olise ne fasse exploser l’Allianz Arena dans le temps additionnel d’une frappe enroulée sublime (4-3).

Un coup de massue pour les Madrilènes, qui voyaient leur rêve de remontada s’effondrer en quelques secondes.

Kane en patron, Olise en héros

Dans ce chaos total, Harry Kane a une nouvelle fois répondu présent. Buteur et passeur décisif, l’attaquant anglais a confirmé son statut de référence offensive avec un 50e but cette saison.

Mais le héros de la soirée reste Michael Olise, auteur du but de la qualification. Intenable entre les lignes, l’ancien joueur de Crystal Palace a fait vivre un enfer à la défense madrilène avant de conclure en beauté.

À l’inverse, la soirée a été plus compliquée pour certains cadres du Real, notamment Neuer côté bavarois et Lunin côté madrilène, tous deux coupables sur plusieurs situations.

Le Bayern retrouve le PSG

Grâce à ce succès spectaculaire, le Bayern Munich file en demi-finales où il affrontera le Paris Saint-Germain.

Un choc explosif entre deux équipes offensives, qui promet déjà un nouveau spectacle de très haut niveau sur la scène européenne.

Une chose est sûre : après un tel match, le Bayern a envoyé un message fort à toute l’Europe.