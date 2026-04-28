Barça : énorme pression sur l’Espagne pour protéger Lamine Yamal avant le Mondial 2026

Le FC Barcelone ne veut prendre aucun risque avec Lamine Yamal. Blessé et forfait pour la fin de saison, le prodige espagnol est désormais au cœur d’un bras de fer silencieux entre son club et la sélection avant la Coupe du Monde 2026.

Tout a basculé lors du match face au Celta Vigo. Auteur du but de la victoire, le jeune ailier a quitté la pelouse en se tenant l’arrière de la cuisse, provoquant une véritable onde de choc en Catalogne. Rapidement, les examens ont confirmé une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, mettant fin à sa saison.

Face à cette situation, le Barça a immédiatement pris les devants. Selon plusieurs sources, le club catalan a transmis des consignes très claires à la sélection espagnole dirigée par Luis de la Fuente.

Objectif : éviter toute rechute. Pour cela, les Blaugranas exigent une reprise progressive et encadrée, avec une utilisation limitée du joueur durant le Mondial.

Le scénario envisagé est clair : Yamal pourrait démarrer la compétition sur le banc, voire manquer certains matches de phase de groupes, afin de monter progressivement en puissance.

Du côté du club, la priorité est évidente : préserver un joueur considéré comme la pierre angulaire du projet sportif. À seulement 18 ans, Yamal représente l’avenir du Barça, et aucune prise de risque ne sera tolérée.

Les dirigeants s’appuient notamment sur les précédents de Lionel Messi ou Ousmane Dembélé, tous deux freinés par des blessures musculaires mal gérées en début de carrière.

Un dossier sensible avant la Coupe du Monde

Si le Barça ne s’oppose pas à une sélection de Yamal, le message envoyé à la Roja est limpide : sa santé passe avant tout, même face à l’importance d’une Coupe du Monde.

Une position ferme qui pourrait créer des tensions, mais qui montre surtout à quel point le club catalan est déterminé à protéger son joyau.

Le Mondial 2026 approche… et le cas Lamine Yamal s’annonce déjà comme l’un des dossiers les plus sensibles de l’été.