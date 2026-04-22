FC Barcelone – Celta Vigo : horaire, chaîne et enjeux du match

Le FC Barcelone reçoit le Celta de Vigo ce mercredi 22 avril 2026 au Spotify Camp Nou, pour le compte de la 33e journée de LaLiga.

Leader du championnat, le club catalan aborde cette rencontre avec un objectif clair : se rapprocher encore un peu plus du titre. Le coup d’envoi sera donné à 21h30.

Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA par l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone concentre désormais toute son énergie sur le championnat.

Les hommes de Hansi Flick dominent la Liga avec 79 points (26 victoires, 1 nul, 4 défaites) et possèdent une avance confortable sur le Real Madrid.

Invaincus à domicile cette saison, les Blaugranas comptent bien poursuivre leur série au Camp Nou. Seule ombre au tableau : l’absence de Raphinha, blessé, qui prive l’attaque barcelonaise d’un élément important.

De son côté, le Celta de Vigo joue une tout autre partition. Actuellement 6e avec 44 points, le club galicien reste en course pour une place européenne.

Éliminé de la Ligue Europa par SC Fribourg, le Celta peut désormais se concentrer pleinement sur la Liga.

Au match aller, le Barça s’était imposé 4-2 à Balaídos. Mais les hommes de Claudio Giráldez espèrent créer la surprise face au leader.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir FC Barcelone – Celta Vigo ?

La rencontre FC Barcelone – Celta de Vigo se disputera ce mercredi 22 avril à 21h30.

Le match sera diffusé sur les chaînes du groupe Movistar, notamment M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR et LaLiga TV Bar, selon les offres disponibles.

Avec un Barça ultra-dominant à domicile et un Celta joueur, tous les ingrédients sont réunis pour assister à une rencontre spectaculaire.