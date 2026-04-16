FC Barcelone : Christophe Dugarry s’attaque violemment à Lamine Yamal

Après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions, les critiques pleuvent. Et Lamine Yamal n’a pas été épargné par Christophe Dugarry.

L’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid continue de provoquer des réactions en chaîne. Battus malgré un début de match prometteur, les Blaugranas quittent la compétition sous les critiques.

Dans ce contexte tendu, certains joueurs sont particulièrement ciblés. Et parmi eux, Lamine Yamal, pourtant buteur, se retrouve au cœur des débats.

Une sortie très dure de Christophe Dugarry

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots à l’égard du jeune joueur du Barça.

Le consultant a dénoncé une attitude qu’il juge excessive, pointant un manque d’impact après son but rapide : selon lui, le talent ne suffit pas si le joueur ne pèse pas davantage sur le résultat final.

Une sortie qui a immédiatement fait réagir, tant le ton employé était direct et sans filtre.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Mais cette exposition médiatique s’accompagne aussi d’une pression énorme.

Chaque prestation est scrutée, analysée, parfois amplifiée. Et dans les moments d’échec collectif, même les jeunes talents deviennent des cibles privilégiées.

Au-delà du joueur, cette polémique relance un débat récurrent : celui de l’exigence autour des jeunes stars précoces.

Entre attentes démesurées et critiques parfois sévères, l’équilibre reste fragile. Une chose est sûre : Lamine Yamal devra rapidement répondre sur le terrain pour faire taire les doutes.

Car au plus haut niveau, le talent attire autant les louanges… que les critiques.