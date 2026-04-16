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Ligue des champions : PSG, Atlético, Bayern, Arsenal… le dernier carré est connuActu FOOT

Ligue des champions : PSG, Atlético, Bayern, Arsenal… le dernier carré est connu

jeudi 16 avril 2026 - 10:50

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Les quarts de finale retour de la Ligue des champions ont rendu leur verdict. Au terme de deux soirées intenses, quatre clubs ont validé leur billet pour les demi-finales : le PSG, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich et Arsenal.

Déjà impressionnant à l’aller, le Paris Saint-Germain a validé sa qualification sur la pelouse de Liverpool FC (0-2). Solides et efficaces, les hommes de Luis Enrique poursuivent leur montée en puissance et s’installent parmi les grands favoris.

Dans un duel 100 % espagnol, l’Atlético de Madrid a pris le dessus sur le FC Barcelona. Battus 2-1 au retour mais forts de leur avantage, les Colchoneros ont résisté pour valider leur billet dans le dernier carré.

Le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid a tenu toutes ses promesses. Au terme d’un match complètement fou (4-3), les Bavarois ont arraché leur qualification dans les dernières minutes, au terme d’un scénario renversant.

Moins spectaculaire mais tout aussi efficace, Arsenal a validé son ticket après un match nul face au Sporting CP (0-0). Grâce à leur victoire à l’aller, les Gunners retrouvent les demi-finales avec ambition.

Un dernier carré explosif

Ces résultats dessinent des demi-finales de très haut niveau, avec quatre clubs aux profils bien différents mais un même objectif : soulever le trophée.

Le PSG impressionne, le Bayern arrive lancé, l’Atlético reste fidèle à son ADN combatif, tandis qu’Arsenal rêve de marquer l’histoire.

Une chose est sûre : cette édition de la Ligue des champions entre dans sa phase la plus spectaculaire.

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