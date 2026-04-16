Ligue des champions : PSG, Atlético, Bayern, Arsenal… le dernier carré est connu

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions ont rendu leur verdict. Au terme de deux soirées intenses, quatre clubs ont validé leur billet pour les demi-finales : le PSG, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich et Arsenal.

Déjà impressionnant à l’aller, le Paris Saint-Germain a validé sa qualification sur la pelouse de Liverpool FC (0-2). Solides et efficaces, les hommes de Luis Enrique poursuivent leur montée en puissance et s’installent parmi les grands favoris.

Dans un duel 100 % espagnol, l’Atlético de Madrid a pris le dessus sur le FC Barcelona. Battus 2-1 au retour mais forts de leur avantage, les Colchoneros ont résisté pour valider leur billet dans le dernier carré.

Le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid a tenu toutes ses promesses. Au terme d’un match complètement fou (4-3), les Bavarois ont arraché leur qualification dans les dernières minutes, au terme d’un scénario renversant.

Moins spectaculaire mais tout aussi efficace, Arsenal a validé son ticket après un match nul face au Sporting CP (0-0). Grâce à leur victoire à l’aller, les Gunners retrouvent les demi-finales avec ambition.

Un dernier carré explosif

Ces résultats dessinent des demi-finales de très haut niveau, avec quatre clubs aux profils bien différents mais un même objectif : soulever le trophée.

Le PSG impressionne, le Bayern arrive lancé, l’Atlético reste fidèle à son ADN combatif, tandis qu’Arsenal rêve de marquer l’histoire.

Une chose est sûre : cette édition de la Ligue des champions entre dans sa phase la plus spectaculaire.