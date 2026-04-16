Bayern Munich – Real Madrid : l’Espagne crie au scandale après l’expulsion de Camavinga

Le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (4-3) ne fait toujours pas retomber la pression. Au cœur de la tempête : l’expulsion d’Eduardo Camavinga, jugée incompréhensible par le camp madrilène.

Le match avait tout d’un classique européen mémorable. Accrocheur, spectaculaire, indécis. Le Real Madrid menait même 3-2 et semblait capable d’arracher la prolongation à l’Allianz Arena.

Mais tout a basculé à la 87e minute. Déjà averti, Eduardo Camavinga a écopé d’un second carton jaune pour gain de temps après avoir conservé le ballon quelques secondes. Une décision immédiate de l’arbitre Slavko Vinčić, qui a laissé les Madrilènes sous le choc.

Réduits à dix, les hommes d’Álvaro Arbeloa ont craqué dans la foulée, encaissant deux buts coup sur coup, signés Luis Díaz puis Michael Olise.

Au coup de sifflet final, la tension est montée d’un cran. Les joueurs du Real Madrid ont encerclé l’arbitre pour contester la décision. Même Arda Güler a été expulsé après la rencontre, preuve de la nervosité extrême.

Face aux médias, Álvaro Arbeloa n’a pas mâché ses mots :

« Personne ne comprend ce carton rouge. Il a déséquilibré un match équilibré. L’arbitre a gâché la rencontre »

Une sortie qui résume parfaitement le sentiment général du côté madrilène, où l’on estime que la décision arbitrale a directement influencé l’issue du match.

L’Espagne s’indigne

De l’autre côté des Pyrénées, la polémique a rapidement pris de l’ampleur. Plusieurs spécialistes de l’arbitrage ont jugé la décision disproportionnée.

Pour Iturralde González, consultant reconnu, la sanction manque de bon sens :

« À ce niveau, on ne peut pas laisser une équipe à dix pour ça »

Même son de cloche chez Alfonso Pérez Burrull, qui parle d’une décision « disproportionnée », voire proche d’un « abus d’autorité ».

Au-delà du résultat, c’est bien ce tournant qui marquera durablement cette rencontre. Le Real Madrid, qui croyait à l’exploit, quitte la compétition avec un goût amer.

En face, le Bayern Munich savoure sa qualification, mais cette victoire restera entourée d’une controverse majeure.

Une chose est sûre : cette soirée européenne n’a pas fini de faire parler.