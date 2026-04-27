PSG – Bayern : l’Allemagne a trouvé la faille française

À la veille du choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, la presse allemande scrute chaque détail. Si la machine parisienne impressionne, un point faible précis a été identifié.

Sur le papier, le PSG arrive lancé. Groupe presque au complet, attaque en feu, milieu dominateur : tout semble réuni pour faire plier les Bavarois. Mais en Allemagne, l’analyse est plus nuancée. Et surtout, elle cible une zone bien précise.

De Vitinha à Ousmane Dembélé, en passant par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le PSG affiche une puissance offensive redoutable. La vitesse, la verticalité et la qualité technique des Parisiens inquiètent clairement outre-Rhin.

Les latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes ajoutent encore à cette menace permanente, en étirant le jeu et en multipliant les projections offensives. Résultat : une équipe capable de déséquilibrer n’importe quel bloc défensif.

Dans l’entrejeu, la densité physique et technique du trio Vitinha – João Neves – Fabian Ruiz, épaulé par Warren Zaïre-Emery, impose un rythme étouffant.

Safonov, le maillon jugé fragile

Mais malgré cette armada, la presse allemande pointe une faille : le poste de gardien. Titulaire attendu, Matvey Safonov ne convainc pas totalement.

Jugé solide mais pas décisif dans les grands rendez-vous, le portier russe est perçu comme moins rassurant que ses prédécesseurs récents, notamment Gianluigi Donnarumma. Une faiblesse potentielle que le Bayern compte bien exploiter.

Face à lui, l’attaque bavaroise – emmenée par Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz – possède les armes pour tester rapidement ses limites.

Si le PSG impressionne collectivement, le Bayern mise donc sur cette brèche pour faire basculer la rencontre. Dans une demi-finale de Ligue des champions, chaque détail compte, et le poste de gardien peut s’avérer décisif.

Reste désormais à Safonov de répondre sur le terrain. Car face à une telle pression, une performance de haut niveau pourrait inverser totalement le récit.

Et transformer une faiblesse supposée… en force inattendue.