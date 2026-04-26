Liga : Fermín López tacle le Real Madrid

Large leader de Liga, le FC Barcelone affiche ses ambitions. Après la victoire face à Getafe, Fermín López n’a pas hésité à envoyer un message clair au Real Madrid.

Le FC Barcelone file tout droit vers le titre. Avec onze points d’avance sur le Real Madrid, les hommes de Hansi Flick ont pris une sérieuse option sur la Liga après leur succès maîtrisé sur la pelouse de Getafe (0-2).

Buteur lors de la rencontre, Fermín López a affiché les intentions du club catalan sans détour.

« Nous voulons gagner La Liga le plus tôt possible. Nous ne voulons pas attendre le Clásico », a-t-il lancé après la rencontre.

Un message clair qui traduit la confiance et la détermination du Barça dans ce sprint final.

Fermín López concentré sur son objectif

Malgré l’absence de Lamine Yamal, forfait jusqu’à la fin de la saison en club, les Blaugranas continuent d’avancer sans trembler. Le collectif tourne à plein régime et ne laisse que peu d’espoir à ses poursuivants.

Fermín López s’est également voulu rassurant concernant son coéquipier : « L’important, c’est qu’il se rétablisse bien. Il sera prêt pour la Coupe du monde avec l’Espagne. »

À ce rythme, le FC Barcelone pourrait être sacré bien avant le choc tant attendu face au Real Madrid. Une manière de boucler le suspense… avant même le Clásico.