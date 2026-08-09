Paroles de légende : ces mots de Lionel Messi sur son père qui résonnent différemment aujourd’hui

« J’ai toujours eu besoin de l’approbation ou de l’avis de mon père. » Quelques semaines seulement avant la disparition de Jorge Messi, Lionel Messi avait livré des confidences particulièrement fortes sur celui qui l’accompagnait depuis ses premiers pas dans le football. Au lendemain de la mort de son père à 68 ans, survenue à Rosario, retour sur plusieurs paroles de la légende argentine qui racontent mieux que tout la relation entre les deux hommes.

Il était son père. Mais également son agent, son conseiller et l’homme auquel Lionel Messi avait confié une grande partie de sa vie professionnelle.

Jorge Messi est décédé à 68 ans après une longue maladie. Il était soigné depuis plusieurs semaines à Rosario. Son état de santé avait d’ailleurs profondément affecté Lionel Messi pendant la Coupe du monde 2026, même si la famille avait tenu à préserver son intimité.

Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se multiplient. Newell’s Old Boys, l’AFA, le FC Barcelone et de nombreuses institutions du football ont salué celui qui avait accompagné Leo depuis Rosario jusqu’aux sommets du football mondial.

Mais pour comprendre ce que Jorge représentait réellement pour son fils, certaines déclarations de Lionel Messi prennent aujourd’hui une dimension particulière.

« J’ai toujours eu besoin de l’approbation ou de l’avis de mon père »

Ce sont probablement les mots les plus bouleversants aujourd’hui.

En juin 2026, lors d’un entretien accordé à LUZU TV, Lionel Messi avait accepté de parler de la relation entretenue avec Jorge. Malgré son âge, son immense carrière et son statut dans l’histoire du football, le champion argentin reconnaissait continuer à rechercher le regard de son père.

« J’ai toujours eu besoin de l’approbation ou de l’avis de mon père. »

Une confidence qui disait beaucoup de leur relation.

Messi avait déjà remporté pratiquement tout ce qu’un footballeur peut espérer gagner. Ballons d’Or, Ligues des champions, championnats, Copa América, Coupe du monde… Pourtant, lorsqu’il fallait prendre une décision ou simplement obtenir un avis, celui de Jorge continuait à compter.

Cette déclaration avait été faite alors que l’état de santé de son père suscitait déjà une grande inquiétude en Argentine.

Quelques semaines plus tard, elle résonne forcément autrement.

« Je jouais simplement au football, j’avais confiance en mon père »

La confiance constitue probablement le mot qui définit le mieux leur relation professionnelle.

Une déclaration ancienne de Lionel Messi l’avait illustré de manière spectaculaire en 2016. Lors de son témoignage devant la justice espagnole dans l’affaire concernant ses droits d’image et sa fiscalité, l’Argentin avait expliqué le fonctionnement de son entourage.

« Moi, je me consacrais à jouer au football. J’avais confiance en mon père et dans les avocats. »

Messi expliquait alors qu’il laissait la gestion d’une grande partie de ses affaires à Jorge et aux professionnels qui les accompagnaient.

Il avait également déclaré à propos des contrats :

« Je les signais parce que j’avais confiance en mon père. »

Au-delà du contexte judiciaire très particulier dans lequel ces paroles avaient été prononcées, elles révélaient l’étendue de la confiance accordée à Jorge.

Lionel s’occupait du terrain. Son père gérait une grande partie de ce qui se déroulait autour.

Cette répartition avait commencé bien avant que les contrats de Messi ne représentent des centaines de millions d’euros.

Son père lui a transmis « le travail et l’humilité »

L’influence de Jorge ne se limitait pas aux négociations.

Interrogé par France Football sur l’éducation reçue pendant son enfance à Rosario, Messi avait rappelé ses origines modestes. Son père travaillait toute la journée tandis que la famille élevait quatre enfants.

La superstar avait surtout expliqué les valeurs que ses parents lui avaient transmises.

« Mes parents nous ont inculqué le respect, surtout celui des autres, le travail et l’humilité. J’ai grandi avec ces valeurs. »

Des mots particulièrement intéressants lorsqu’on observe ensuite la trajectoire du joueur.

Avant d’être le représentant d’une superstar mondiale, Jorge Messi était un père de famille de Rosario travaillant dans l’industrie.

Lorsque Lionel est diagnostiqué avec un déficit en hormone de croissance, il participe activement à la recherche d’une solution permettant à son fils de poursuivre son rêve.

Puis arrive Barcelone.

À seulement 13 ans, Lionel quitte l’Argentine. Jorge l’accompagne dans cette aventure européenne qui paraît alors extrêmement incertaine.

Personne ne sait encore que l’adolescent deviendra l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Une relation qui dépassait largement le football

Jorge restera ensuite présent lors de pratiquement tous les grands tournants.

Les prolongations au FC Barcelone. Les négociations commerciales. La crise du « burofax » en 2020. Le départ du Barça en 2021. Les discussions avec le PSG. Puis le choix de rejoindre l’Inter Miami en 2023.

Son rôle était parfois tellement important qu’il devenait lui-même un personnage de l’actualité du mercato.

Mais derrière le représentant se trouvait toujours le père.

Cette réalité est apparue avec une force particulière pendant la Coupe du monde 2026.

En juin, alors que l’Argentine disputait la compétition, Jorge rencontrait de sérieux problèmes de santé. La famille Messi avait alors publié un communiqué pour confirmer qu’il était placé sous surveillance médicale tout en dénonçant les rumeurs qui circulaient autour de son état.

Lionel Messi avait lui-même traversé des moments particulièrement difficiles. Après une rencontre du Mondial, il avait laissé apparaître son émotion et expliqué vivre une situation personnelle compliquée, sans souhaiter entrer davantage dans l’intimité familiale.

Le 8 août, le football argentin a finalement appris la disparition de Jorge Messi.

Newell’s Old Boys, club dans lequel Lionel avait commencé à jouer, a rendu hommage à celui qui avait accompagné les premiers pas du futur champion. L’Association argentine de football et de nombreux clubs ont également présenté leurs condoléances.

Pour le grand public, Jorge restera certainement l’agent de Lionel Messi, l’homme aperçu lors des grandes négociations de sa carrière.

Pour Leo, sa place était évidemment infiniment plus importante.

Et parmi toutes les déclarations retrouvées après sa disparition, celle prononcée quelques semaines auparavant résume peut-être mieux que toutes les autres cette relation.

À 39 ans, après avoir gagné tout ce que le football pouvait lui offrir, Lionel Messi avait encore besoin de « l’approbation ou de l’avis » de son père.

Cette voix qui l’avait accompagné depuis les terrains de Rosario jusqu’au sommet du monde s’est désormais tue.

Mais les paroles de Lionel Messi permettent de mesurer ce que Jorge lui avait transmis bien avant les trophées : la confiance, le travail, l’humilité et, surtout, ce regard paternel que même le plus grand des champions continuait à rechercher.