Parole de légende : Luis de la Fuente raconte un fait marquant sur Lionel Messi

A la veille de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, Luis de la Fuente a partagé une anecdote aussi drôle que révélatrice sur Lionel Messi. Le sélectionneur espagnol s’est souvenu de leur toute première confrontation, lorsque les deux hommes évoluaient encore chez les jeunes.

Face aux journalistes, le technicien de la Roja a raconté comment son plan pour neutraliser le futur champion du monde avait parfaitement fonctionné… jusqu’à un simple changement qui a tout fait basculer.

🚨 Luis de la Fuente raconte une anecdote hilarante sur Messi… 👇 — Parlons2Foot (@Parlons2Foot_)

Voir la publication

Parole de légende : « J’ai remplacé son garde du corps… »

En conférence de presse, Luis de la Fuente a replongé dans ses souvenirs avec beaucoup d’autodérision.

« Je vais vous raconter une anecdote très drôle en parlant de Messi. Je connaissais Lionel quand j’entraînais l’équipe de jeunes de Séville et que nous avons joué contre Barcelone. Nous lui avons imposé un marquage individuel dès le début du match puis, à la 70e minute, j’ai remplacé le joueur qui le suivait… Quelques minutes plus tard, Messi a inscrit un quadruplé en 15 minutes et nous avons perdu. »

Cette confession a provoqué les rires de la salle de presse. Elle illustre surtout à quel point Lionel Messi faisait déjà la différence, même dans les catégories de jeunes.

Une histoire qui résume le génie de Lionel Messi

L’anecdote racontée par Luis de la Fuente montre qu’il suffisait d’un instant d’inattention pour laisser Lionel Messi faire basculer une rencontre. Malgré un marquage individuel pendant plus d’une heure, l’Argentin n’a eu besoin que de quelques minutes de liberté pour inscrire quatre buts.

Près de vingt ans plus tard, les deux hommes se retrouvent à nouveau face à face, cette fois en finale de la Coupe du monde. Une histoire savoureuse qui rappelle que certains joueurs, comme Lionel Messi, semblent capables de transformer le moindre espace en œuvre d’art.