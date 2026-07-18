France – Angleterre : un match complètement fou pour les adieux de Didier Deschamps

La dernière de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France restera gravée dans les mémoires. Menés 4-0 à la mi-temps par une Angleterre irrésistible, les Bleus ont signé une remontée spectaculaire en seconde période avant de finalement s’incliner 6-4 lors du match France – Angleterre pour la troisième place de la Coupe du monde 2026.

Au terme d’une rencontre totalement débridée, la sélection française quitte donc le Mondial au pied du podium, tandis que les Three Lions décrochent la médaille de bronze.

Une première période à sens unique

Les hommes de Didier Deschamps ont vécu un véritable cauchemar durant les 45 premières minutes. Dépassés dans tous les secteurs du jeu, les Français ont encaissé quatre buts avant la pause et semblaient promis à une lourde correction.

L’Angleterre a profité de chaque approximation tricolore pour prendre le large, affichant un réalisme redoutable face à une défense française en grande difficulté.

Une remontée spectaculaire… puis le coup de grâce

Au retour des vestiaires, le visage des Bleus a totalement changé. Portée par un sursaut d’orgueil, la France a enchaîné les buts et est parvenue à relancer complètement la rencontre, offrant un scénario complètement fou aux spectateurs.

Alors que l’exploit semblait envisageable, l’Angleterre a finalement repris le contrôle dans les derniers instants pour inscrire les buts décisifs et s’imposer 6-4 au terme d’un festival offensif exceptionnel.

Des adieux riches en émotions pour Didier Deschamps

Cette rencontre marque la fin de l’ère Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Après quatorze années sur le banc des Bleus, ponctuées notamment par un titre mondial en 2018, une finale en 2022 et une nouvelle demi-finale en 2026, le sélectionneur quitte ses fonctions à l’issue d’un match aussi spectaculaire qu’émouvant.

Malgré la déception de terminer la compétition à la quatrième place, les Bleus auront montré un incroyable caractère en refusant d’abdiquer après une première période catastrophique. Une réaction qui n’aura toutefois pas suffi à offrir une sortie victorieuse à celui qui aura marqué l’histoire du football français.