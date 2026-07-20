Équipe de France : quel est le premier immense chantier de Zinédine Zidane ? 

Après quatorze années sous les ordres de Didier Deschamps, l’équipe de France s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Zinédine Zidane est attendu pour reprendre les commandes des Bleus, avec pour mission de renouveler une équipe toujours riche en talents mais fragilisée à certains postes. Parmi les dossiers les plus urgents du chantier de Zinédine Zidane figure celui des latéraux selon BeFootball.

À gauche comme à droite, les solutions existent. Elles sont même nombreuses. Mais aucune ne semble aujourd’hui s’imposer comme une référence incontestable au très haut niveau international. Un constat qui pourrait obliger le futur sélectionneur à revoir la hiérarchie et à tester de nouveaux profils dès ses premiers rassemblements.

LE PLUS GRAND CHANTIER DE ZIDANE ? Les latéraux. 🚧 On n’a aucune option de TRÈS HAUT NIVEAU à l’heure actuelle. ❌ 👉 À gauche :

🇫🇷 LUCAS DIGNE

🇫🇷 THÉO HERNANDEZ

🇫🇷 LUCAS HERNANDEZ

🇫🇷 ADRIEN TRUFFERT

🇫🇷 DAYANN METHALIE

🇫🇷 MATTHIEU UDOL

🇫🇷 FERLAND MENDY 👉 À droite :

🇫🇷 JULES KOUNDÉ

🇫🇷 MALO GUSTO

🇫🇷 NORDI MUKIELE

🇫🇷 BENJAMIN PAVARD

🇫🇷 JONATHAN CLAUSS — BeFootball

20 juillet 2026

À gauche, plusieurs candidats mais aucune évidence

Sur le côté gauche, Zinédine Zidane devrait disposer d’un éventail de profils très différents. Théo Hernandez reste la solution la plus offensive, grâce à sa puissance, ses projections et sa capacité à apporter le surnombre. Son rendement défensif et sa régularité peuvent toutefois alimenter le débat lorsqu’il évolue dans une défense à quatre.

Lucas Hernandez présente davantage de garanties dans les duels et peut également jouer dans l’axe. Son état physique et son manque de continuité constituent néanmoins des interrogations. Lucas Digne apporte son expérience, tandis qu’Adrien Truffert, Matthieu Udol et Dayann Methalie représentent des options susceptibles de rebattre les cartes.

Le cas de Ferland Mendy demeure également particulier. Lorsqu’il est disponible, le défenseur possède des qualités athlétiques et défensives précieuses. Ses blessures répétées l’ont cependant empêché de s’installer durablement avec les Bleus.

Jules Koundé toujours sans concurrent incontestable à droite

À droite, Jules Koundé apparaît comme le principal candidat. L’ancien Bordelais offre de solides garanties défensives et une grande polyvalence, mais il reste un défenseur central régulièrement utilisé sur le côté. Son apport offensif ne correspond pas toujours à celui d’un latéral moderne capable d’animer seul son couloir.

Malo Gusto dispose d’un profil plus naturel et plus porté vers l’avant. Sa vitesse, sa qualité de centre et son activité peuvent séduire Zidane, même s’il doit encore gagner en constance. Nordi Mukiele et Benjamin Pavard proposent des profils plus défensifs, alors que Jonathan Clauss apporte une véritable expérience du poste mais se trouve à un stade plus avancé de sa carrière.

Le chantier de Zinédine Zidane devra d’abord choisir son système

Le chantier de Zinédine Zidane ne dépendra pas uniquement des joueurs sélectionnés. Il sera directement lié au système que Zinédine Zidane souhaitera mettre en place. Dans une défense à quatre, le futur sélectionneur devra trouver deux latéraux suffisamment complets pour défendre leur couloir tout en accompagnant les offensives.

Une organisation à trois défenseurs pourrait, en revanche, libérer des joueurs comme Théo Hernandez, Malo Gusto ou Jonathan Clauss, davantage à l’aise lorsqu’ils disposent d’une couverture derrière eux. Jules Koundé, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard pourraient alors retrouver une position plus axiale.

La France possède donc des options, mais pas encore de duo indiscutable. L’une des premières missions de Zinédine Zidane sera de dégager une hiérarchie claire, de définir les profils correspondant à son projet et, peut-être, d’installer une nouvelle génération sur les côtés. Un chantier de Zinédine Zidane essentiel pour donner aux Bleus l’équilibre qui leur a parfois manqué lors des dernières grandes rencontres.