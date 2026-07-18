Équipe de France : Zinédine Zidane fixé sur ses premiers adversaires à la tête des Bleus

Le compte à rebours est lancé. Quelques semaines après avoir succédé à Didier Deschamps, Zinédine Zidane connaît désormais le calendrier de ses premiers pas à la tête de l’équipe de France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau sélectionneur n’aura pas le temps de souffler : quatre rencontres de Ligue des Nations en seulement onze jours, face à trois adversaires de premier plan.

🚨 Zidane débutera son aventure sur le banc des Bleus le 25 septembre en Ligue des Nations avec 4 matchs en 11 jours et face à du lourd ! 🤯🇫🇷 25/09 : TURQUIE 🇹🇷 v 🇫🇷 FRANCE

28/09 : BELGIQUE 🇧🇪 v 🇫🇷 FRANCE

02/10 : FRANCE 🇫🇷 v 🇮🇹 ITALIE

05/10 : FRANCE 🇫🇷 v 🇧🇪 BELGIQUE Source

Un calendrier qui ne laisse aucun répit

Le premier rendez-vous de Zinédine Zidane équipe de France est fixé au 25 septembre avec un déplacement toujours délicat en Turquie. Trois jours plus tard, les Bleus enchaîneront par un autre voyage compliqué en Belgique avant de retrouver le Stade de France pour deux affiches de prestige.

25 septembre : Turquie – France

Turquie – France 28 septembre : Belgique – France

Belgique – France 2 octobre : France – Italie

France – Italie 5 octobre : France – Belgique

En onze jours seulement, le champion du monde 1998 devra déjà imposer sa méthode, gérer la récupération de ses internationaux et obtenir des résultats dans une compétition où chaque point compte.

Des débuts symboliques contre l’Italie

Le hasard du calendrier offre un joli clin d’œil à Zinédine Zidane. Son premier match à domicile en tant que sélectionneur aura lieu face à l’Italie, au Stade de France. Une affiche qui rappellera forcément les nombreuses confrontations entre les deux nations durant la carrière du numéro 10 français, notamment les finales de l’Euro 2000 et de la Coupe du monde 2006.

Cette rencontre sera également la première occasion pour le public français de découvrir la nouvelle identité des Bleus après la fin de l’ère Didier Deschamps.

Le début d’une nouvelle ère

Après quinze années sous les ordres de Didier Deschamps, l’équipe de France ouvre un nouveau chapitre avec l’arrivée de Zinédine Zidane. Triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en tant qu’entraîneur, l’ancien meneur de jeu est attendu au tournant.

Sa mission sera double : conserver les excellents résultats obtenus par son prédécesseur tout en insufflant une nouvelle dynamique à une génération riche en talents, portée notamment par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki ou encore Warren Zaïre-Emery.

Ces quatre premières rencontres donneront déjà un premier aperçu de la philosophie de jeu de Zidane, de ses choix tactiques et de sa capacité à gérer un calendrier extrêmement exigeant.

Une chose est certaine : les débuts de Zinédine Zidane équipe de France seront scrutés par toute la planète football.