Équipe de France : Zinédine Zidane veut Fabien Barthez dans son staff, mais un obstacle freine encore le projet

Le futur staff de Zinédine Zidane prend progressivement forme. Pressenti pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, l’ancien numéro 10 des Bleus souhaiterait s’entourer d’un visage bien connu du football français : Fabien Barthez.

Champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000 aux côtés de Zidane, l’ancien gardien de Manchester United est envisagé pour occuper le poste d’entraîneur des gardiens. Un choix qui s’inscrit dans la volonté du futur sélectionneur de s’appuyer sur des hommes de confiance. Mais un détail administratif complique encore l’opération.

🚨🚨 ZINÉDINE ZIDANE 🇫🇷 VEUT FAIRE DE FABIEN BARTHEZ 🇫🇷 SON ENTRAÎNEUR DES GARDIENS !!! 🧤 Ce dernier ne possède pas le certificat d’entraîneur de gardien de but (CEGB). Or la FFF veut un staff diplômé pour montrer l’exemple, Zidane également, qui s’est donc renseigné pour que Barthez ait une dérogation et passe cet examen prochainement. 🗞️ @lequipe — BeFootball

21 juillet 2026

Le CEGB, un passage obligatoire

Selon les informations de L’Équipe, Fabien Barthez ne possède pas encore le Certificat d’entraîneur des gardiens de but (CEGB), une qualification exigée par la Fédération française de football pour intégrer officiellement un staff technique national.

La FFF souhaite en effet que l’ensemble des membres de l’encadrement soient diplômés afin de montrer l’exemple et d’appliquer les mêmes exigences que celles imposées aux entraîneurs évoluant dans les différentes compétitions françaises.

Zidane cherche une solution

Déterminé à collaborer avec son ancien coéquipier, Zinédine Zidane se serait déjà renseigné sur les possibilités permettant à Barthez d’intégrer son staff. L’option privilégiée serait l’obtention d’une dérogation temporaire afin que l’ancien portier puisse passer prochainement la formation menant au CEGB.

Cette solution permettrait de respecter les exigences de la Fédération tout en conservant Barthez dans le projet du futur sélectionneur.

Un duo mythique de retour chez les Bleus ?

Zinédine Zidane et Fabien Barthez ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du football français. Ensemble, ils ont remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000 avant de disputer une nouvelle finale mondiale en 2006.

Le retour de Barthez dans l’encadrement des Bleus constituerait un symbole fort. Son expérience au plus haut niveau et sa connaissance du poste pourraient représenter un véritable atout pour accompagner la nouvelle génération de gardiens français.

Reste désormais à savoir si la Fédération accordera la dérogation souhaitée et si l’ancien gardien pourra rapidement obtenir le diplôme nécessaire. Si toutes les conditions sont réunies, Zidane pourrait bien reformer avec Barthez un tandem qui a marqué l’histoire du football français, cette fois sur le banc de l’équipe de France.