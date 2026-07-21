Ballon d’Or 2026 : Harry Kane mérite-t-il le trophée ?

Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde. Lionel Messi a conduit l’Argentine jusqu’en finale. Lamine Yamal a soulevé le trophée avec l’Espagne. Pourtant, au moment d’évoquer le Ballon d’Or 2026, un autre nom mérite d’être placé tout en haut de la liste : celui de Harry Kane.

L’attaquant anglais vient de boucler une saison tout simplement monstrueuse. Entre ses performances avec le Bayern Munich et son parcours avec l’Angleterre, le buteur a empilé les réalisations, remporté des trophées et porté ses équipes dans les moments importants. De quoi poser une question légitime : que doit-il accomplir de plus pour gagner le Ballon d’Or ?

72 buts en 62 matchs : des chiffres presque irréels

Sur l’ensemble de sa saison avec son club et sa sélection, Harry Kane affiche un bilan vertigineux de 72 buts en 62 rencontres. Une moyenne supérieure à un but par match qui témoigne de sa régularité exceptionnelle.

D’autres décomptes publiés après la Coupe du monde lui attribuent même 73 réalisations sur l’ensemble de l’exercice 2025-2026. Quelle que soit la méthode retenue, l’essentiel ne change pas : aucun autre candidat n’a affiché une telle production offensive sur la durée.

Kane n’a pas seulement marqué contre les équipes les plus modestes. Il a également pesé dans les grands rendez-vous, en championnat, dans les coupes nationales et sur la scène internationale. À 32 ans, l’ancien attaquant de Tottenham semble avoir atteint le sommet de son art.

Trois trophées remportés avec le Bayern Munich

Longtemps critiqué pour l’absence de titres collectifs dans son palmarès, Harry Kane a définitivement fait disparaître cet argument. Avec le Bayern Munich, l’Anglais a remporté trois trophées au cours de la saison : la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne.

Son influence dans ces succès a été considérable. Kane n’a pas été un simple membre d’une équipe dominante : il en a été le leader offensif, le finisseur et l’un des principaux artisans. Il a notamment inscrit un triplé lors de la finale de la Coupe d’Allemagne remportée par le Bayern.

À ces trophées s’ajoute le Soulier d’Or européen, récompensant le meilleur buteur des championnats du continent. Un titre individuel qui confirme que sa domination ne s’est pas limitée à l’Allemagne.

Six buts et une troisième place à la Coupe du monde

Harry Kane a également répondu présent avec l’Angleterre pendant la Coupe du monde 2026. Le capitaine des Three Lions a terminé la compétition avec six buts, contribuant largement au parcours de son équipe jusqu’en demi-finales.

Battue par l’Argentine aux portes de la finale, l’Angleterre a ensuite décroché la troisième place en dominant la France dans un match spectaculaire conclu sur le score de 6-4. Kane n’était pas titulaire lors de cette petite finale, mais il termine le tournoi avec une médaille de bronze et un bilan personnel particulièrement solide.

Il n’a certes pas remporté la Coupe du monde, contrairement à Lamine Yamal et aux internationaux espagnols. Mais six buts, une demi-finale et une troisième place restent des arguments majeurs dans une année de Mondial.

Kane face à Mbappé, Yamal, Messi et Rodri

La concurrence est évidemment exceptionnelle. Kylian Mbappé a inscrit dix buts pendant le Mondial et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Lionel Messi a conduit l’Argentine jusqu’en finale. Lamine Yamal a ajouté une Coupe du monde à son Euro 2024, tandis que Rodri a été l’un des patrons de l’Espagne championne.

Mais le Ballon d’Or ne doit pas récompenser uniquement le vainqueur de la Coupe du monde. Il doit distinguer le joueur ayant réalisé la saison individuelle la plus complète, tout en tenant compte de son impact collectif.

Sur ce terrain, Kane possède des arguments difficilement contestables :

72 buts en 62 matchs ;

Soulier d’Or européen ;

Bundesliga remportée ;

Coupe d’Allemagne remportée ;

Supercoupe d’Allemagne remportée ;

six buts à la Coupe du monde ;

troisième place avec l’Angleterre.

Harry Kane mérite-t-il le Ballon d’Or 2026 ?

Au regard de ces performances, Harry Kane ne doit pas seulement être considéré comme un candidat crédible. Il doit faire partie des grands favoris. Certains classements spécialisés le placent d’ailleurs déjà en tête de la course, tandis que plusieurs bookmakers le présentent comme le joueur le mieux placé devant Yamal, Messi, Mbappé et Rodri.

Son principal handicap reste l’absence de victoire en Ligue des champions ou en Coupe du monde. Dans un scrutin souvent influencé par les grandes compétitions internationales, le sacre de l’Espagne pourrait favoriser Lamine Yamal ou Rodri.

Mais si une saison à plus de 70 buts, accompagnée de trois trophées, d’un Soulier d’Or européen et d’une troisième place au Mondial ne suffit pas, il faudra alors se demander ce que Harry Kane aurait réellement pu accomplir de plus.

Le Ballon d’Or doit-il récompenser le meilleur joueur de l’année ou simplement la plus belle histoire collective ? Dans le premier cas, Harry Kane possède probablement le dossier le plus impressionnant.