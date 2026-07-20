Coupe du monde 2026 : l’Espagne sacrée et désormais seule détentrice d’un record historique

L’Espagne ne s’est pas contentée de reconquérir le titre mondial. En dominant l’Argentine après prolongation en finale de la Coupe du monde 2026 (1-0), la Roja a également établi un nouveau record d’invincibilité dans le football international.

La sélection de Luis de la Fuente reste désormais sur 38 rencontres consécutives sans défaite. Une série exceptionnelle qui lui permet de devancer l’Italie et d’entrer un peu plus dans l’histoire.

L’Espagne dépasse le record de l’Italie

Avant cette finale, les Espagnols avaient égalé la série de 37 matchs sans défaite réalisée par l’Italie entre septembre 2018 et octobre 2021. Leur victoire contre l’Argentine leur permet désormais de devenir la première sélection européenne ou sud-américaine à atteindre 38 rencontres consécutives sans perdre.

Le précédent record italien avait justement été interrompu par l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations, en octobre 2021. Quelques années plus tard, la Roja s’est donc emparée seule de cette marque historique.

Un deuxième sacre mondial pour la Roja

Cette soirée restera surtout celle du deuxième titre mondial de l’Espagne, seize ans après le sacre obtenu en Afrique du Sud en 2010. Longtemps accrochés par une Argentine très défensive, les Espagnols ont fait la différence durant la prolongation.

Entré en jeu, Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre à la 106e minute, quelques instants après l’expulsion d’Enzo Fernández. L’Espagne a ainsi remporté la finale 1-0 et succédé à l’Argentine au palmarès de la compétition.

Une génération qui rafle tout

Ce nouveau titre confirme la domination actuelle du football espagnol. Déjà vainqueurs de l’Euro 2024, les joueurs de Luis de la Fuente ajoutent la Coupe du monde à leur palmarès sans avoir connu la moindre défaite durant le tournoi.

La Roja a également impressionné par sa solidité défensive, avec un seul but encaissé en huit rencontres pendant ce Mondial. Une maîtrise collective qui lui permet d’achever la compétition au sommet du football mondial et de porter sa série d’invincibilité à 38 matchs.

L’Espagne devra désormais défendre ce record lors de ses prochaines sorties. Mais après avoir remporté l’Euro, la Coupe du monde et enchaîné 38 rencontres sans perdre, cette génération s’est déjà installée parmi les plus grandes de l’histoire.