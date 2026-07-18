Coupe du monde : Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire

Kylian Mbappé est entré encore un peu plus dans la légende du football mondial. Auteur d’un doublé en seconde période face à l’Angleterre, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, le capitaine des Bleus est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Avec désormais 22 buts inscrits en Coupe du monde, l’attaquant du Real Madrid prend provisoirement seul la tête du classement historique devant Lionel Messi, crédité de 21 réalisations avant la finale entre l’Argentine et l’Espagne.

Un doublé historique malgré la défaite

La performance individuelle de Kylian Mbappé n’a toutefois pas suffi à offrir la médaille de bronze à l’équipe de France. Menés 4-0 à la pause, les Bleus ont amorcé une spectaculaire remontée au retour des vestiaires, portée notamment par leur capitaine.

Mbappé a inscrit le premier but français, avant de participer au deuxième en servant Bradley Barcola. Il a ensuite marqué une nouvelle fois pour ramener les Tricolores à une longueur de l’Angleterre. Les Three Lions ont finalement résisté au retour français pour s’imposer 6-4 au terme d’une rencontre complètement folle.

Mbappé dépasse Messi et prend la tête du classement

Grâce à ce doublé, le Français dépasse Lionel Messi et s’installe au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial. Son record reste néanmoins provisoire puisque l’Argentin disputera dimanche la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne.

Une réalisation de Messi lui permettrait d’égaler Mbappé, tandis qu’un doublé replacerait le capitaine de l’Albiceleste seul en tête. En attendant cette dernière rencontre, le Français possède bien le record avec 22 buts, devant Messi et Miroslav Klose.

Trois Coupes du monde pour entrer dans l’histoire

À seulement 27 ans, Kylian Mbappé a atteint ce total en trois participations. Il avait inscrit quatre buts lors du sacre français en 2018, puis huit au Qatar en 2022, compétition durant laquelle il avait notamment réalisé un triplé en finale face à l’Argentine.

Déjà auteur de dix buts pendant l’édition 2026, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a poursuivi son ascension à un rythme exceptionnel. Il termine également provisoirement en tête du classement des buteurs de ce Mondial, dans l’attente de la prestation de Lionel Messi en finale.

La France quitte la compétition sans médaille et Didier Deschamps abandonne le banc des Bleus sur une défaite. Mais dans cette soirée spectaculaire, Kylian Mbappé aura tout de même écrit l’une des plus grandes pages de l’histoire de la Coupe du monde.