Brésil : Neymar s’enflamme pour Vinicius Junior, « il peut gagner des matchs à lui tout seul »

Vinicius Junior continue d’impressionner à la Coupe du monde 2026, et ses performances ne laissent personne indifférent au sein de la Seleção. Après avoir été élu homme du match lors des trois premières rencontres du Brésil, l’attaquant du Real Madrid a reçu les éloges de l’une des plus grandes légendes de son pays : Neymar.

Présent en zone mixte après la victoire brésilienne contre l’Écosse (3-0), l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain n’a pas tari d’éloges à l’égard de son compatriote, qu’il considère désormais comme la principale arme offensive de la Seleção.

🚨 Neymar 🇧🇷 : « Vinicius est notre joueur star. Il est dans une forme incroyable, il peut décider des matches à lui tout seul. » 🤩 25 juin 2026

« Vinicius est notre joueur star »

Neymar n’a pas hésité une seconde lorsqu’il a été interrogé sur l’état de forme de Vinicius Junior. Le numéro 10 brésilien estime que son coéquipier traverse actuellement la meilleure période de sa carrière.

« Vinicius est notre joueur star. Il est dans une forme incroyable, il peut décider des matches à lui tout seul », a déclaré Neymar en zone mixte.

Des mots forts qui témoignent de l’immense confiance accordée à l’ailier madrilène. Depuis le début du tournoi, Vinicius enchaîne les prestations de très haut niveau et apparaît comme le principal leader offensif de la Seleção.

Le nouveau patron de la Seleção

Longtemps présenté comme l’héritier naturel de Neymar, Vinicius Junior semble désormais avoir pleinement endossé ce costume. À 25 ans, le joueur du Real Madrid a déjà été désigné homme du match lors des trois premières sorties du Brésil dans cette Coupe du monde.

Face au Maroc (1-1), contre Haïti (3-0) puis face à l’Écosse (3-0), Vini Jr a constamment fait la différence grâce à sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à créer le danger.

Le Brésil, qualifié pour les seizièmes de finale, peut désormais rêver d’un sixième titre mondial avec un Vinicius Junior au sommet de son art. Et si l’on en croit Neymar, la Seleção possède actuellement un joueur capable de faire basculer n’importe quelle rencontre à lui seul.