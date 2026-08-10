Mercato : Toulouse refuse une offre record de Sunderland pour Dayann Methalie

Toulouse ne veut toujours pas lâcher Dayann Methalie. Malgré une quatrième offensive de Sunderland pour son jeune latéral gauche, le TFC a une nouvelle fois fermé la porte. La proposition anglaise aurait pourtant permis au défenseur de devenir la plus grosse vente de l’histoire du club.

Sunderland insiste, Toulouse résiste. Le club anglais a fait de Dayann Methalie l’une de ses priorités sur le marché des transferts et multiplie les tentatives pour convaincre le TFC.

Selon L’Équipe, les dirigeants toulousains viennent ainsi de refuser une quatrième offre pour leur latéral gauche de 40 millions d’euros. Une nouvelle preuve de la détermination du club français à conserver son joueur malgré l’intérêt particulièrement appuyé venu d’Angleterre.

Les dirigeants toulousains ont refusé une quatrième offre de Sunderland pour leur latéral gauche Dayann Methalie, qui serait devenu le plus gros transfert de l’histoire du club. ➡️ l.lequipe.fr/Okt 10 août 2026

Sunderland revient une quatrième fois

Le dossier commence à devenir l’un des feuilletons de ce mercato toulousain. Après trois premières approches infructueuses, Sunderland est revenu à la charge avec une nouvelle proposition.

Mais la réponse du TFC n’a pas changé. Toulouse a une nouvelle fois repoussé l’offensive anglaise et entend conserver Methalie.

Cette quatrième tentative montre pourtant à quel point Sunderland souhaite attirer le Français. Le club anglais est prêt à investir massivement pour convaincre Toulouse de revoir sa position.

La proposition était d’ailleurs suffisamment importante pour entrer dans l’histoire du TFC.

Methalie aurait pu devenir la plus grosse vente de l’histoire du TFC

En acceptant cette nouvelle offre, Toulouse aurait réalisé le transfert sortant le plus important de son histoire.

Un élément qui donne une autre dimension au refus des dirigeants. Le club aurait pu sécuriser une opération financière historique mais privilégie, pour le moment, la conservation de son latéral.

Le record toulousain constitue forcément un point de comparaison important dans ce dossier. Au fil des années, le TFC a réalisé plusieurs belles ventes, notamment grâce à sa capacité à développer de jeunes joueurs avant de les envoyer vers des clubs disposant de moyens supérieurs.

Cette fois, Toulouse semble toutefois considérer que les conditions ne sont toujours pas réunies pour laisser partir Methalie.

Jusqu’où Sunderland est-il prêt à aller ?

Après quatre offres refusées, la principale interrogation concerne désormais la suite des événements.

Sunderland peut décider de se retirer et de se tourner vers une autre piste. Mais l’insistance affichée jusqu’ici laisse également penser qu’une nouvelle tentative n’est pas impossible avant la fermeture du mercato.

De son côté, Toulouse se retrouve en position de force. Chaque nouvelle proposition anglaise confirme la valeur accordée à son joueur et permet au club français de maintenir ses exigences.

Reste également la position de Methalie, élément susceptible de devenir déterminant si Sunderland poursuit son forcing.

Pour l’heure, le TFC ne bouge pas. Même face à une offre qui aurait établi un nouveau record dans son histoire, Toulouse a choisi de dire non.