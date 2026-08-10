Mercato PSG : Lucas Digne fait son grand retour à Paris

Lucas Digne est de retour au Paris Saint-Germain. Onze ans après avoir quitté définitivement le club de la capitale, le latéral gauche international français s’est engagé jusqu’en 2029. Il portera le numéro 12 sous les couleurs parisiennes.

Une vieille connaissance revient au Parc des Princes. Lucas Digne retrouve officiellement le PSG, club dont il avait porté les couleurs entre 2013 et 2015.

Le défenseur français s’est engagé avec Paris jusqu’en juin 2029. Il récupère également le numéro 12 pour cette nouvelle aventure dans la capitale.

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Lucas Digne revient au PSG

Pour Digne, ce transfert possède forcément une saveur particulière. Le Français connaît déjà parfaitement la maison parisienne puisqu’il avait rejoint le PSG en 2013 en provenance du LOSC.

Alors considéré comme l’un des grands espoirs français à son poste, il avait dû composer avec la concurrence de Maxwell. Son passage dans la capitale ne lui avait pas permis de s’imposer durablement comme titulaire.

Digne avait ensuite été prêté à l’AS Rome en 2015-2016 avant de quitter définitivement Paris pour rejoindre le FC Barcelone durant l’été 2016.

Depuis, le latéral gauche a considérablement enrichi son expérience. Après le Barça, il a découvert la Premier League avec Everton puis Aston Villa, tout en poursuivant son parcours avec l’équipe de France.

Onze ans après son départ définitif, le voilà désormais de retour dans un PSG profondément différent de celui qu’il avait connu.

Un contrat jusqu’en 2029 et le numéro 12

Le PSG ne récupère donc pas simplement un ancien joueur. Le club mise sur un défenseur expérimenté, habitué au très haut niveau et capable d’apporter immédiatement des solutions sur le côté gauche.

Son contrat court jusqu’en 2029, preuve que Paris compte réellement sur l’international français dans son nouveau projet.

Digne portera le numéro 12. À désormais 33 ans, son profil tranche avec certains paris réalisés ces dernières années par le PSG sur de très jeunes joueurs à fort potentiel.

Son expérience de la Ligue 1, de la Liga, de la Serie A et surtout de la Premier League constitue un atout supplémentaire pour un effectif confronté à des objectifs élevés sur tous les tableaux.

Onze ans plus tard, une deuxième chance à Paris

Cette signature permet surtout à Lucas Digne de refermer une boucle.

Lors de son premier passage, il n’avait jamais véritablement réussi à devenir le patron du couloir gauche parisien. La concurrence et son jeune âge avaient limité son temps de jeu avant son départ vers l’Italie.

Le joueur qui revient aujourd’hui possède un tout autre vécu.

International français expérimenté et fort de nombreuses saisons dans les grands championnats européens, Digne retrouve Paris avec un statut différent et une connaissance du très haut niveau qu’il ne possédait évidemment pas à 20 ans.

Reste maintenant à savoir quelle place Luis Enrique entend lui réserver dans son dispositif et comment s’organisera la concurrence sur le côté gauche de la défense.

Une chose est déjà certaine : onze ans après avoir quitté le PSG, Lucas Digne est de nouveau Parisien.