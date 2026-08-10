PSG Academy : Paris étend son empire en Uruguay

Le Paris Saint-Germain poursuit son expansion internationale. Le club de la capitale ajoute l’Uruguay à son réseau mondial de PSG Academies avec l’ouverture d’une école de football à Montevideo. Les jeunes joueuses et joueurs uruguayens pourront notamment y découvrir les méthodes d’entraînement développées par le club parisien.

Le PSG continue de regarder bien au-delà des frontières françaises. Après avoir progressivement développé son réseau d’écoles de football sur plusieurs continents, le champion de France pose désormais ses valises dans l’un des pays les plus emblématiques de l’histoire du football : l’Uruguay.

Une nouvelle PSG Academy va être implantée à Montevideo. L’objectif est de proposer aux jeunes footballeurs et footballeuses du pays une formation inspirée de la méthodologie officielle du Paris Saint-Germain.

🚨 LE PARIS SAINT-GERMAIN RAJOUTE L’URUGUAY 🇺🇾 DANS SON RÉSEAU MONDIAL DE PSG ACADEMIES. 💎❤️💙 Le club aura son école de football implantée à Montevideo qui permettra aux jeunes joueuses et joueurs uruguayens de bénéficier de la méthodologie officielle du PSG. + de 25 pays différents bénéficient désormais de ces infrastructures. 10 août 2026

Le PSG s’installe dans une véritable terre de football

Le choix de l’Uruguay n’est évidemment pas anodin. Malgré une population relativement modeste, le pays possède une histoire considérable dans le football mondial et continue de produire régulièrement des joueurs capables d’évoluer dans les principaux championnats européens.

Avec cette implantation à Montevideo, le PSG se rapproche donc directement d’un territoire où la culture du ballon rond occupe une place centrale.

La nouvelle structure doit permettre aux jeunes participants de découvrir les principes d’entraînement associés au club parisien. La PSG Academy s’adresse traditionnellement aussi bien aux filles qu’aux garçons et ne se limite pas à la recherche de futurs professionnels.

Le club présente en effet son réseau comme un moyen de transmettre son savoir-faire technique et ses valeurs à travers des programmes de formation et des stages.

L’implantation uruguayenne vient ainsi compléter un dispositif international déjà particulièrement étendu.

PSG Academy, Un réseau international devenu immense

Créée en 2005, la Paris Saint-Germain Academy a progressivement changé de dimension. D’un programme principalement tourné vers la formation sportive, elle est devenue l’un des principaux outils de présence internationale du club.

Le PSG indique accueillir chaque année des milliers d’enfants au sein de ses différentes structures consacrées notamment au football, mais également au handball et au judo.

Les chiffres donnent une idée de l’ampleur prise par le dispositif. Le site officiel du club fait état de plus de 50 000 enfants, environ 210 sites d’entraînement et plus de 1 000 entraîneurs dans son réseau international.

Les programmes concernent généralement les jeunes âgés de 4 à 17 ans, avec des cursus pouvant s’étendre sur une saison entière ou prendre la forme de stages plus ponctuels.

L’arrivée en Uruguay constitue donc une nouvelle étape dans cette stratégie d’expansion. Selon l’annonce concernant Montevideo, le réseau s’étend désormais à plus de 25 pays à travers ses différentes implantations et initiatives internationales.

Formation sportive, mais aussi stratégie mondiale pour le PSG

Pour Paris, l’intérêt de ces Academies dépasse évidemment le seul terrain.

Chaque nouvelle implantation permet au club de créer un lien direct avec une nouvelle génération de supporters potentiels et de renforcer son image sur des marchés où le football possède une forte implantation culturelle.

Cette stratégie accompagne la transformation internationale du PSG opérée depuis plusieurs années. Les tournées estivales, les partenariats commerciaux et les différentes écoles aux couleurs parisiennes participent à la construction d’une marque désormais connue bien au-delà de la Ligue 1.

L’Uruguay offre à ce titre un terrain particulièrement symbolique. Montevideo a vu grandir de nombreux internationaux et possède une culture de formation profondément enracinée.

Le PSG n’y arrive évidemment pas pour concurrencer directement les structures historiques du football uruguayen. Son Academy propose plutôt une expérience de formation associée aux méthodes et à l’univers du club français.

Cette ouverture illustre surtout l’évolution spectaculaire du Paris Saint-Germain en dehors du terrain. Le club ne cherche plus seulement à recruter les meilleurs joueurs internationaux : il veut également installer durablement son identité dans différentes régions du monde.

Après de nombreuses implantations internationales, c’est désormais au tour des jeunes de Montevideo de pouvoir s’entraîner sous les couleurs rouge et bleu.