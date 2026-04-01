OM : le club s’apprête à changer de visage !

L’Olympique de Marseille s’apprête à dévoiler une nouvelle identité visuelle dans les prochains jours. Un changement attendu, plus de vingt ans après le dernier logo de l’OM.

L’Olympique de Marseille est sur le point d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Selon plusieurs sources concordantes, le club phocéen prépare la présentation d’un nouveau logo, qui devrait être officialisé dans les jours à venir. Une évolution majeure pour une institution qui n’a plus modifié son blason depuis 2004.

Ce futur écusson, déjà déposé, serait dévoilé le 8 avril lors d’un événement lié au programme “Treizième hOMme”. L’objectif est clair : moderniser l’image du club tout en conservant une partie de son héritage. Le design s’orienterait vers des formes plus arrondies, inspirées d’anciens logos historiques, avec une touche graphique plus actuelle.

Un projet lancé en interne depuis plusieurs mois

La réflexion autour de cette nouvelle identité ne date pas d’hier. Elle aurait été amorcée la saison dernière sous l’impulsion de la direction, notamment avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. Malgré leurs départs annoncés ou actés, ce chantier stratégique a été maintenu.

Au-delà de l’aspect esthétique, ce changement s’inscrit dans une transformation plus globale du club. L’OM cherche à renforcer son image de marque, notamment à l’international, dans un contexte où le marketing et l’identité visuelle prennent une place croissante dans le football moderne.

Comme souvent à Marseille, toute évolution touche à l’ADN du club et suscite des réactions. Avant même sa présentation officielle, le futur logo fait déjà parler. Certains éléments pourraient disparaître, notamment l’étoile symbolisant la Ligue des champions 1993 ou encore le slogan historique.

Des choix qui ne font pas l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters s’inquiètent de voir le club s’éloigner de ses symboles forts. D’autres, au contraire, saluent une initiative nécessaire pour faire évoluer l’image de l’OM.

La réponse définitive viendra lors de la présentation officielle au cours d’un événement lié au programme “Treizième hOMme”.