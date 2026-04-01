Coupe de France : qualification surprise de l’OM en demi-finales ? 

Une qualification surprise de l’OM en demi-finales de Coupe de France ? L’information a circulé… avant d’être démentie. Il s’agissait en réalité d’un poisson d’avril.

L’information avait de quoi surprendre. L’Olympique de Marseille, éliminé par Toulouse aux tirs au but en Coupe de France, aurait finalement été repêché suite à une erreur administrative du TFC. Une décision attribuée à la Fédération française de football, qui aurait disqualifié Toulouse pour un problème d’enregistrement de joueur.

Selon ce scénario, le jeune attaquant Jacen Russell-Rowe, entré en jeu en fin de match, n’aurait pas été éligible pour cette compétition. Une irrégularité qui aurait permis à l’OM de récupérer son billet pour les demi-finales face au RC Lens.

Très vite, l’information a enflammé les réseaux sociaux et suscité l’espoir chez certains supporters marseillais. Une qualification inattendue qui aurait offert une seconde chance à une saison jusque-là compliquée.

Mais la réalité est tout autre. Cette annonce n’était qu’une fiction, publiée dans le cadre du traditionnel poisson d’avril. Aucun repêchage n’a été validé, et Toulouse disputera bien sa demi-finale comme prévu.

Un poisson d’avril bien monté

Mais la réalité est toute autre. L’information n’était en fait qu’un poisson d’avril, publié dans la tradition du 1er avril. Une manière de piéger les supporters, en s’appuyant sur un scénario suffisamment réaliste pour semer le doute.

Le clin d’œil allait même plus loin, avec une référence à une décision controversée attribuée à la CAF lors de la CAN 2025, censée avoir inspiré cette fiction.

Résultat : certains supporters marseillais y ont cru, pensant voir leur club relancé dans une compétition où il avait pourtant été éliminé sur le terrain.

Finalement, aucune décision officielle n’a été prise par la FFF. Toulouse reste qualifié, et Marseille devra se tourner vers ses autres objectifs pour sauver sa saison.