CAN 2025 : le Tribunal arbitral du sport suspend le titre entre le Sénégal et le Maroc

La bataille autour de la finale de la CAN 2025 prend une tournure judiciaire. Le Tribunal arbitral du sport a officiellement ouvert une procédure après le recours déposé par le Sénégal.

Huit jours après la décision controversée de la Confédération africaine de football, qui avait attribué la victoire au Maroc sur tapis vert, le dossier de la finale de la CAN 2025 connaît un nouveau rebondissement. La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé l’ouverture d’une procédure.

Dans un communiqué, l’instance basée à Lausanne précise : « L’appel concerne une décision prise par la CAF […] déclarant que l’équipe nationale du Sénégal a perdu la finale […] et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0 ». Une décision que le Sénégal conteste fermement.

À travers ce recours, la Fédération sénégalaise demande purement et simplement l’annulation de la décision rendue par la CAF. L’objectif est clair : être reconnue comme vainqueur de la compétition.

L’appel, enregistré le 25 mars 2026, vise ainsi à faire réexaminer l’ensemble du dossier par une juridiction indépendante, considérée comme la plus haute instance en matière de litiges sportifs.

Si la procédure est désormais lancée, aucune échéance n’a encore été fixée. Le Sénégal a notamment demandé un délai supplémentaire pour constituer son dossier complet, expliquant ne pas avoir reçu tous les éléments détaillant la décision de la CAF.

Le TAS a d’ailleurs précisé : « À ce stade de la procédure […] il n’est pas encore possible d’anticiper les échéances », laissant planer le flou sur la date d’une éventuelle audience.

Vers une décision finale très attendue

Plus de deux mois après la finale marquée par de vives tensions, cette procédure représente la dernière étape pour trancher définitivement le litige entre les Lions de la Teranga et les Lions de l’Atlas.

Directeur général du TAS, Matthieu Reeb a tenu à rassurer : « Le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges […] nous veillerons à ce que la procédure soit menée dans les meilleurs délais ».

Le verdict final déterminera donc qui du Sénégal ou du Maroc sera officiellement sacré champion d’Afrique 2025, mettant fin à l’un des plus grands feuilletons récents du football africain.