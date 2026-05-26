Coupe du monde 2026 : Lionel Messi évite le pire mais son état inquiète déjà l’Argentine

À moins de trois semaines du début de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a provoqué une énorme frayeur en Argentine. Lors de la rencontre entre l’Inter Miami et le Philadelphia Union en MLS, la star argentine a demandé son remplacement après avoir ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse gauche.

Quelques heures plus tard, l’Inter Miami a publié un communiqué médical pour rassurer partiellement les supporters de l’Albiceleste.

Selon les examens médicaux réalisés ce lundi, Lionel Messi souffre d’un « surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche ».

« Après avoir subi des examens médicaux complémentaires ce lundi, le diagnostic préliminaire fait état d’un surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche », a indiqué l’Inter Miami.

Le club américain précise également que « le retour à l’activité physique dépendra de l’évolution de son état clinique et fonctionnel ».

Même si aucune déchirure musculaire n’a été détectée, la situation reste suivie de près du côté de l’Argentine, qui espère pouvoir compter sur son capitaine pour défendre son titre mondial remporté au Qatar en 2022.

À 38 ans, Lionel Messi gère désormais sa condition physique avec énormément de précautions. Depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2023, l’octuple Ballon d’Or a régulièrement été ménagé lors des périodes de calendrier chargées.

Les problèmes musculaires au niveau des ischio-jambiers sont devenus récurrents ces dernières saisons pour l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG.

Cette nouvelle alerte intervient donc au pire moment, alors que l’Argentine doit lancer sa Coupe du monde le 16 juin prochain.

Le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, débutera officiellement le 11 juin pour se terminer le 19 juillet.

L’Argentine évoluera dans le groupe J avec l’Algérie, la Jordanie et l’Autriche. Si Lionel Scaloni confirme sa présence dans la liste finale, Lionel Messi disputera alors la sixième Coupe du monde de sa carrière, un record historique.

Pour le moment, les examens médicaux ont permis d’éviter le pire. Mais l’état physique du champion du monde reste surveillé quotidiennement du côté de Miami.

La vidéo de la sortie inquiétante de Lionel Messi

Lors de la rencontre face au Philadelphia Union, Lionel Messi a demandé lui-même à quitter la pelouse après avoir ressenti une gêne musculaire à l’arrière de la cuisse gauche.