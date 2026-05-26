Olivier Giroud se lance dans un nouveau business avant la Coupe du monde 2026

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, Olivier Giroud prépare déjà l’après-carrière. L’attaquant du LOSC et meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France vient d’officialiser un nouveau partenariat inattendu avec Lidl, à travers la marque sportive Crivit.

Une collaboration populaire et accessible qui marque une nouvelle étape dans la diversification des activités du champion du monde 2018.

Selon Le Parisien, l’international français devient le nouveau visage de la gamme sport du géant allemand de la distribution.

Olivier Giroud devient l’ambassadeur de Crivit

Le joueur de 39 ans a été choisi par Lidl pour représenter Crivit, sa marque dédiée au sport et au bien-être. Un choix assumé par la direction de l’enseigne, qui souhaitait miser sur une personnalité populaire et proche du grand public.

John Paul Scally, président de Lidl France, a expliqué ce choix :

« Olivier Giroud, c’est le sportif populaire par excellence. Avec lui, on montre que ce ne sont pas seulement les grandes stars qui font du sport, mais que celui-ci est accessible à tous. »

Un partenariat qui touche particulièrement Giroud sur le plan personnel. Le joueur des Bleus a révélé avoir grandi avec cette enseigne.

« Je viens d’une famille nombreuse et ma maman faisait ses courses chez Lidl, je l’accompagnais parfois. Cette marque incarne des valeurs de simplicité et de disponibilité auxquelles je suis très attaché. »

Une collection accessible dès le 4 juin

La collection sera disponible dans les magasins Lidl à partir du 4 juin prochain. Elle proposera plusieurs produits destinés au grand public avec des prix volontairement accessibles.

Maillot technique : 6,99 €

Veste de survêtement collector : 14,99 €

Pantalon de survêtement : 14,99 €

Baskets : 12 €

Chaussures de running carbone : 50 €

Raquettes de paddle : 39,99 €

L’élément phare de cette gamme reste le survêtement bleu collector inspiré du célèbre « coup du scorpion » inscrit par Giroud avec Arsenal en 2017, un geste devenu iconique après son prix Puskás.

« Le fait d’immortaliser ce but sur un vêtement, c’est génial. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde », a confié l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea.

Une diversification avant le Mondial 2026

Cette annonce intervient alors qu’Olivier Giroud se prépare à disputer ce qui pourrait être la dernière Coupe du monde de sa carrière avec les Bleus. Toujours influent malgré les années, l’ancien joueur de Montpellier continue d’élargir son image au-delà du terrain.

Avec cette collaboration populaire et accessible, Giroud rejoint désormais les sportifs qui développent leur univers lifestyle tout en restant proches du grand public.

L’attaquant français confirme ainsi qu’il pense déjà à l’après-football, sans pour autant tourner le dos au sport qui a construit sa légende.