Ligue 1 : tous les scénarios fous de la dernière journée pour la Ligue des Champions et le maintien

Le suspense sera total ce dimanche soir lors de l’ultime multiplex de Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain est déjà assuré du titre et que le RC Lens terminera dauphin, la bataille fait encore rage pour les places européennes et le maintien.

Entre Lille, Lyon, Rennes, Marseille et Monaco dans le haut du tableau, puis Le Havre, Auxerre et Nice dans le bas, plusieurs clubs jouent encore leur avenir sur 90 dernières minutes sous haute tension.

Une lutte intense pour la Ligue des champions

Le LOSC possède encore son destin entre les mains. Une victoire à Auxerre assurerait aux Dogues une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Même un match nul pourrait suffire si Lyon ne bat pas Lens ou si Rennes ne réalise pas un exploit offensif contre Marseille.

De son côté, l’Olympique Lyonnais doit absolument battre Lens et espérer un faux pas de Lille pour décrocher une place directe dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Le Stade Rennais reste également dans la course. Les Bretons devront battre l’OM et espérer simultanément une défaite lilloise ainsi qu’un mauvais résultat lyonnais pour rêver d’une qualification directe.

Marseille joue gros à Rennes. Une victoire permettrait aux Olympiens de sécuriser une place en Ligue Europa. Un nul les enverrait vers les barrages de Ligue Conférence, tandis qu’une défaite pourrait totalement les sortir des places européennes si Monaco s’impose face à Strasbourg.

L’AS Monaco, justement, n’a plus le choix. Les Monégasques devront battre Strasbourg et espérer une défaite marseillaise pour arracher une qualification européenne.

Dans le bas du classement, Le Havre, Auxerre et Nice se disputent la place de barragiste face à l’AS Saint-Étienne, vainqueur de Rodez vendredi soir.

Le Havre sera maintenu en cas de victoire contre Lorient. Même un nul pourrait suffire si Auxerre ou Nice ne gagnent pas.

Auxerre, de son côté, devra créer l’exploit contre Lille pour assurer son maintien sans dépendre des autres résultats.

Nice reste également sous pression. Les Aiglons devront battre Metz et espérer un faux pas du Havre ou d’Auxerre pour sauver leur place dans l’élite.

Entre la course à la Ligue des champions, les places européennes et la lutte pour le maintien, cette dernière journée de Ligue 1 promet un multiplex particulièrement explosif.

Plusieurs destins pourraient basculer dans les dernières secondes d’une soirée qui s’annonce irrespirable aux quatre coins du championnat.