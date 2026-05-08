RC Lens : Mezian Mesloub envoie les Lensois en Ligue des champions et condamne Nantes

Le RC Lens retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine. Dans une soirée irrespirable à Bollaert, les Sang et Or ont décroché une victoire capitale face au FC Nantes (1-0) grâce à un scénario totalement fou et à l’éclosion d’un jeune prodige de seulement 16 ans : Mezian Mesloub.

Entré en jeu à la 79e minute, le fils de l’ancien capitaine de Lorient Walid Mesloub n’a eu besoin que de 18 secondes pour faire chavirer tout un stade et offrir aux Lensois une qualification historique en C1.

À l’inverse, cette défaite plonge officiellement le FC Nantes en Ligue 2. Une immense désillusion pour les Canaris malgré une fin de saison pourtant marquée par un léger regain d’espoir.

Lens a longtemps buté sur Nantes

Avant cette rencontre, le RC Lens avançait avec énormément de pression. Les hommes de Pierre Sage n’avaient plus vraiment le droit à l’erreur après plusieurs points perdus contre Brest et Nice.

Face à eux, Nantes jouait sa survie dans l’élite et savait qu’un résultat à Bollaert pouvait encore entretenir l’espoir du maintien.

Dès les premières minutes, les Lensois ont tenté d’imposer leur rythme. Wesley Saïd s’est rapidement procuré une première occasion dangereuse, mais Anthony Lopes a parfaitement répondu présent.

Peu à peu, Nantes a retrouvé de l’agressivité et de l’intensité. Les Canaris ont commencé à poser des problèmes à la défense artésienne, notamment grâce aux accélérations d’Abline et aux projections rapides vers l’avant.

Dans une première période équilibrée, Lens a pourtant semblé manquer de précision dans le dernier geste. Malgré plusieurs situations intéressantes, les Sang et Or sont rentrés aux vestiaires sans parvenir à faire sauter le verrou nantais.

Au retour des vestiaires, la pression lensoise est devenue de plus en plus forte.

Robin Risser a multiplié les interventions importantes tandis que Baidoo a sauvé les siens sur sa ligne dans un temps fort impressionnant des locaux.

Lens pensait même ouvrir le score à deux reprises, mais un hors-jeu puis une main ont finalement annulé les célébrations de Bollaert.

Le phénomène Mezian Mesloub fait exploser Bollaert

Alors que le match semblait glisser vers une soirée frustrante pour Lens, Pierre Sage a décidé de lancer Mezian Mesloub dans le grand bain.

Et le jeune talent de 16 ans a immédiatement changé le destin de la rencontre.

Sur son tout premier ballon, le jeune offensif lensois a fait parler son sang-froid avec un enchaînement parfait pour tromper Anthony Lopes et offrir l’avantage aux Sang et Or.

Le chrono affichait seulement 18 secondes depuis son entrée en jeu.

Bollaert a alors complètement explosé.

Le symbole est immense pour le RC Lens, qui valide son retour en Ligue des champions grâce à un joueur issu de sa nouvelle génération.

Cette soirée pourrait même marquer le début d’une nouvelle histoire forte entre le club nordiste et son jeune crack, déjà comparé par certains supporters aux grandes révélations passées du football français.

Avant ce coup de massue, Nantes avait pourtant eu une énorme opportunité d’ouvrir le score. Quelques minutes plus tôt, Abline avait trouvé le poteau alors que Ganago attendait seul dans la surface.

Une action qui risque longtemps de hanter les Canaris.

Nantes relégué, Lens rêve encore du titre

Au coup de sifflet final, les émotions étaient totalement opposées entre les deux camps.

D’un côté, les Lensois célébraient une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Une récompense énorme pour un club qui continue de grandir malgré plusieurs départs importants ces dernières saisons.

Pierre Sage a réussi à maintenir Lens dans le très haut niveau français avec un collectif solide, une vraie identité de jeu et une jeunesse qui commence à éclore.

Grâce à cette victoire, le RC Lens sécurise également sa deuxième place et peut encore croire à un improbable sacre en Ligue 1.

Les Sang et Or joueront une sorte de finale mercredi prochain face au PSG. Les Parisiens ne comptent provisoirement que trois points d’avance.

De l’autre côté, la détresse était immense chez les Nantais.

Malgré une amélioration visible ces dernières semaines et une victoire importante contre Marseille récemment, le FC Nantes n’a pas réussi à éviter la catastrophe.

Le club historique du football français évoluera donc en Ligue 2 la saison prochaine.

Entre larmes, frustration et silence dans le parcage nantais, cette relégation marque probablement la fin d’un cycle pour plusieurs joueurs du groupe.

Mais à Lens, personne ne voulait penser à Nantes ce vendredi soir.

À Bollaert, un nom résonnait partout après le coup de sifflet final : Mezian Mesloub.

À seulement 16 ans, le jeune prodige vient peut-être d’écrire la première page d’une immense histoire avec le RC Lens.