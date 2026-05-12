Coupe du Monde 2026 : l’intelligence artificielle imagine les 26 Bleus de Didier Deschamps

À l’approche de l’annonce très attendue de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026, l’intelligence artificielle s’est invitée dans le débat. Le cabinet français AVISIA a publié sa propre projection des 26 joueurs susceptibles de représenter l’équipe de France lors du Mondial nord-américain.

À travers un système d’analyse baptisé « AVISIA Player Index », la société a croisé plusieurs centaines de données liées aux performances, au temps de jeu, à la polyvalence, à l’expérience internationale ou encore à l’état physique des joueurs afin d’anticiper les choix du sélectionneur tricolore.

Sans surprise, Kylian Mbappé reste au centre du projet imaginé par l’algorithme. Malgré ses récentes blessures et les turbulences traversées au Real Madrid, le capitaine des Bleus demeure considéré comme l’arme offensive numéro un de la sélection française.

Autour de lui, l’IA mise sur une génération offensive particulièrement dense avec Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, dont la progression impressionne depuis plusieurs mois.

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery apparaissent comme des piliers du futur collectif français, tandis que l’expérience de N’Golo Kanté et Adrien Rabiot reste valorisée dans cette projection.

La liste des 26 joueurs imaginée par l’IA

Gardiens :

Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba

Défenseurs :

William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto

Milieux :

Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné, Khéphren Thuram

Attaquants :

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Rayan Cherki

Des absences qui feront forcément parler

Comme toute prévision, cette liste virtuelle suscite déjà des débats. Certains joueurs régulièrement associés aux Bleus disparaissent totalement de cette projection, tandis que des profils plus jeunes ou moins expérimentés gagnent du terrain grâce à leurs statistiques récentes.

Le cas Rayan Cherki attire notamment l’attention. Longtemps considéré comme un outsider pour le Mondial, le meneur offensif lyonnais apparaît désormais comme un candidat crédible dans les calculs de l’intelligence artificielle.

Même tendance pour Manu Koné ou Malo Gusto, récompensés pour leur régularité et leur adaptation tactique.

Reste maintenant à savoir si Didier Deschamps suivra certaines tendances dégagées par cette analyse algorithmique. Réponse dans les prochaines heures avec l’annonce officielle du sélectionneur français.