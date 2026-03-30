Équipe de France : Didier Deschamps affine sa liste pour le Mondial

Après la victoire face à la Colombie, Didier Deschamps a donné des indices sur sa future liste pour la Coupe du monde.

L’équipe de France avance avec des certitudes. Après une victoire convaincante face à la Colombie (3-1), Didier Deschamps a laissé entendre que la base de son groupe pour la Coupe du monde 2026 était déjà largement définie.

Le sélectionneur français n’a pas caché que la majorité des joueurs appelés lors de ce rassemblement devrait logiquement faire partie de l’aventure mondiale, sauf imprévu.

« Il y en a une bonne vingtaine qui, s’ils n’ont pas de soucis physiques, seront là », a-t-il expliqué.

Avec deux victoires en autant de matches, face au Brésil et à la Colombie, les Bleus ont validé plusieurs choix forts. Malgré un large turnover entre les deux rencontres, le collectif est resté cohérent, preuve de la richesse de l’effectif.

Deschamps a également insisté sur les enseignements positifs tirés de ce rassemblement :

« Dans l’ensemble, il y a beaucoup de points positifs. Tout le monde a eu du temps de jeu ».

Une gestion qui lui permet aujourd’hui d’y voir plus clair dans ses options, à quelques semaines de l’annonce officielle de la liste.

Des choix difficiles à venir

Mais si une grande partie du groupe semble déjà connue, certaines incertitudes subsistent. La concurrence reste forte dans plusieurs secteurs de jeu, ce qui obligera le sélectionneur à faire des choix.

« Je sais très bien qu’il y a des très bons joueurs que je ne prendrai pas », a-t-il reconnu.

Un constat qui illustre la densité exceptionnelle du vivier français, mais aussi la difficulté de constituer une liste équilibrée.

À l’approche du Mondial, Didier Deschamps entre dans la phase finale de sa réflexion. Et sauf surprise, l’ossature des Bleus est déjà en place.