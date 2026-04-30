Équipe de France : la blessure de Lucas Chevalier relance totalement la bataille des gardiens

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, un grain de sable vient perturber les plans de Didier Deschamps. La blessure de Lucas Chevalier, absent pour plusieurs semaines, redistribue les cartes dans la hiérarchie des gardiens. Et surtout, elle relance une question clé : qui sera le numéro 3 des Bleus cet été ?

Le timing est cruel pour le portier du Paris Saint-Germain. Déjà en retrait dans la hiérarchie, il pourrait cette fois voir la Coupe du monde lui échapper définitivement. Touché à la cuisse, Chevalier pourrait ne pas rejouer avant la fin de saison, compromettant sérieusement ses chances d’être convoqué le 14 mai prochain.

À 42 jours du Mondial, cette absence relance une bataille qui semblait presque figée.

Premier nom qui revient naturellement : Alphonse Areola. Déjà numéro 3 lors du sacre de 2018, le gardien de West Ham connaît parfaitement l’environnement des Bleus.

Son expérience joue clairement en sa faveur. Mais un problème subsiste : son manque de temps de jeu. Peu utilisé cette saison en Premier League, il arrive sans rythme, un paramètre qui peut peser dans la réflexion du staff.

Le scénario inattendu : le retour de Lloris

Et si la surprise venait de Hugo Lloris ? Retraité international depuis 2023, l’ancien capitaine pourrait effectuer un retour inattendu. À bientôt 40 ans, il n’aurait pas fermé la porte à un ultime défi.

Son expérience, sa connaissance du très haut niveau et même son adaptation à la vie américaine (où se déroule le Mondial) pourraient séduire Deschamps. Reste à savoir si le sélectionneur acceptera de revenir sur un choix qu’il semblait avoir définitivement acté.

Derrière ces profils expérimentés, deux outsiders émergent avec insistance.

D’abord Robin Risser, révélation de la saison avec le RC Lens. Auteur de performances solides et régulier dans ses cages, il attire l’attention du staff tricolore. Ses 11 clean sheets en Ligue 1 témoignent de sa montée en puissance.

Autre nom à suivre : Jean Butez. En pleine réussite avec Come en Italie, le portier français réalise une saison aboutie. Longtemps sous-estimé, il pourrait profiter de cette fenêtre pour s’inviter dans la discussion.

Un choix stratégique pour Deschamps

Entre expérience et renouvellement, le sélectionneur français va devoir trancher. Miser sur un cadre fiable comme Areola ou Lloris, ou injecter du sang neuf avec Risser ou Butez ?

La réponse tombera le 14 mai. Mais une chose est sûre : la blessure de Chevalier a totalement relancé le suspense dans les cages des Bleus.

Et dans une compétition comme la Coupe du monde, aucun détail n’est jamais anodin.