OL : Endrick réclame Corentin Tolisso en équipe de France

Impressionné par la saison XXL de Corentin Tolisso, Endrick n’a pas hésité à plaider en faveur de son coéquipier pour un retour chez les Bleus.

L’Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs ces dernières semaines avec une série de trois victoires consécutives en Ligue 1. Et dans ce renouveau, un homme incarne parfaitement le retour en forme des Gones : Corentin Tolisso.

Encore décisif face à Auxerre avec un but et une passe décisive en sortie de banc, le milieu lyonnais confirme son immense saison. Avec déjà neuf buts en championnat, il s’impose comme l’un des joueurs les plus influents de l’effectif de Paulo Fonseca.

Des performances qui relancent logiquement le débat autour d’un retour en équipe de France, même si Didier Deschamps continue pour l’instant de l’ignorer.

Endrick sous le charme

Arrivé à Lyon cet hiver, Endrick n’a pas caché son admiration pour son coéquipier. Le jeune Brésilien a même ouvertement soutenu sa candidature pour les Bleus.

« Le joueur qui m’a le plus impressionné ? Tolisso. C’est une idole ici à Lyon. Il se tue pour l’équipe. J’espère qu’il pourra aller en sélection pour aider son pays », a-t-il confié au micro de Canal+.

Un soutien de poids qui témoigne de l’impact du milieu de terrain au sein du vestiaire lyonnais.

Malgré ses performances, Corentin Tolisso reste en dehors des plans du sélectionneur français. Mais à ce niveau-là, difficile de l’ignorer encore longtemps.

À quelques mois des prochaines échéances internationales, le Lyonnais pourrait bien redevenir une option crédible pour renforcer l’entrejeu tricolore.