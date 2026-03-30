Coupe du Monde 2026 : quelles sont les chances de l’Équipe de France ?

À moins de trois mois de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France avance avec des certitudes.

Les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement négocié leur dernier rassemblement, enchaînant deux victoires convaincantes face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1).

Au-delà des résultats, c’est la manière qui interpelle. Face à la Colombie, une équipe largement remaniée a livré une prestation aboutie, illustrant la profondeur exceptionnelle du groupe tricolore.

L’un des principaux atouts de la France réside dans la richesse de son effectif. Peu de sélections peuvent se permettre d’aligner deux équipes compétitives à ce niveau.

La performance des remplaçants face à la Colombie a particulièrement marqué les observateurs. La presse française n’a pas hésité à qualifier cette prestation de « décoiffante », en référence à l’impact immédiat de joueurs habituellement moins exposés.

Ce réservoir de talents constitue un avantage majeur dans une compétition longue et exigeante comme la Coupe du monde.

L’Équipe de France est une menace prise au sérieux en Europe

À l’étranger, le regard sur les Bleus évolue. En Espagne, plusieurs médias soulignent désormais la montée en puissance de la sélection française.

Certains observateurs estiment même que la France dispose de « deux grandes équipes », capable de rivaliser avec n’importe quel adversaire.

La capacité des Bleus à faire la différence en transition rapide, combinée à la qualité individuelle de leurs attaquants, est particulièrement mise en avant.

Si l’Espagne ou l’Argentine restent des références, la France s’impose désormais comme l’un des favoris crédibles au sacre mondial.

Les signaux sont au vert : un groupe étoffé, peu de blessures, une dynamique positive et un sélectionneur expérimenté.

Mais comme souvent dans ce type de compétition, tout se jouera sur des détails. La gestion des temps forts, la solidité mentale et la capacité à répondre présent dans les moments clés seront déterminantes.

Une chose est sûre : à l’approche du Mondial, l’équipe de France ne se cache plus. Elle avance avec ambition… et avec de solides arguments pour aller au bout.