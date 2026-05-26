AC Milan : malgré le départ d’Allegri, le club a tranché pour Adrien Rabiot

L’AC Milan prépare une véritable révolution après une saison jugée catastrophique par sa direction. Entre licenciements en cascade, restructuration interne et incertitudes sportives, plusieurs dossiers chauds agitent déjà les coulisses de San Siro. Parmi eux, celui d’Adrien Rabiot reste particulièrement surveillé.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri ne souhaitent pas se séparer du milieu français malgré le départ de Massimiliano Allegri, l’entraîneur qui avait largement favorisé sa venue en Lombardie.

Après l’échec dans la course à la Ligue des champions, la direction milanaise a décidé de frapper fort. Comme l’a confirmé la presse italienne ces dernières heures, le propriétaire du club a choisi de se séparer de plusieurs figures importantes de l’organigramme.

Le PDG Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare, le directeur technique Geoffrey Moncada ainsi que Massimiliano Allegri ont tous quitté leurs fonctions.

Pour plusieurs médias italiens, Zlatan Ibrahimović conserve toutefois un rôle central dans la nouvelle organisation du club. L’ancien attaquant suédois aurait notamment reçu la mission de piloter le choix du futur entraîneur.

Adrien Rabiot reste apprécié à Milan

Arrivé à Milan il y a près d’un an après son départ de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot avait principalement rejoint les Rossoneri pour retrouver Massimiliano Allegri, avec qui il entretenait une relation très forte depuis leur collaboration à la Juventus.

Forcément, le licenciement du technicien italien a immédiatement relancé les spéculations autour de l’avenir du Français.

Mais selon La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan ne souhaite pas vendre l’ancien joueur du PSG. Les dirigeants lombards considèrent toujours Rabiot comme un élément important du projet sportif, malgré l’absence de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Le quotidien italien explique également que les futurs décideurs milanais devraient rapidement échanger avec le joueur afin de connaître ses intentions pour la saison prochaine.

Un avenir encore flou

Sous contrat jusqu’en 2028, Adrien Rabiot n’est pas officiellement sur le départ. Mais plusieurs interrogations demeurent.

D’après la presse italienne, Massimiliano Allegri pourrait rapidement rebondir du côté de Naples, où il apparaît comme une priorité pour remplacer Antonio Conte. Une situation qui pourrait forcément influencer la réflexion du milieu français.

Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise. Mais une chose semble claire : malgré le grand nettoyage actuellement en cours à Milan, les Rossoneri ne considèrent pas Adrien Rabiot comme un joueur à sacrifier.