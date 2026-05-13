PSG : Luis Campos passe à l’action pour Federico Valverde

Le Paris Saint-Germain prépare déjà les contours de son prochain mercato malgré la finale de Ligue des champions à venir face à Arsenal. Selon plusieurs informations venues d’Espagne, le club parisien aurait activé une piste spectaculaire menant à Federico Valverde.

Le milieu uruguayen du Real Madrid ferait désormais partie des grandes priorités étudiées par Luis Campos pour renforcer l’effectif parisien cet été.

Premier contact entre Paris et le clan Valverde

D’après les révélations d’El Chiringuito, Luis Campos aurait récemment pris contact avec l’entourage de Federico Valverde afin de connaître la position du joueur concernant son avenir.

Le conseiller sportif du PSG souhaiterait surtout évaluer la faisabilité d’un éventuel transfert dans les prochaines semaines.

Cette approche intervient dans un contexte particulièrement tendu du côté du Real Madrid, où plusieurs tensions internes ont éclaté ces derniers jours après une saison catastrophique des Merengues.

La bagarre très médiatisée entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni aurait notamment alimenté certaines spéculations autour d’un possible départ du milieu uruguayen.

Un dossier estimé entre 80 et 100 millions d’euros

Toujours selon la presse espagnole, le Real Madrid pourrait réclamer une somme comprise entre 80 et 100 millions d’euros pour envisager un transfert de son international uruguayen.

Un montant colossal qui confirme l’importance du joueur dans l’effectif madrilène malgré les turbulences actuelles autour du club espagnol.

À Paris, ce dossier serait encore au stade exploratoire, mais Valverde aurait déjà été informé de l’intérêt concret du champion de France.

Capable d’évoluer dans plusieurs positions au milieu de terrain, réputé pour son volume de jeu, son agressivité et sa capacité à casser les lignes, le joueur de 27 ans correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique.

Avant de boucler d’éventuelles arrivées, le PSG devra aussi gérer plusieurs dossiers sensibles en interne.

Les discussions pour prolonger Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Senny Mayulu ont été mises en pause jusqu’à la finale de Ligue des champions.

Dans le sens des départs, plusieurs joueurs restent dans l’incertitude, notamment Gonçalo Ramos, Lee Kang-in ou encore Lucas Chevalier.

Le mercato parisien pourrait donc rapidement s’emballer après le 30 mai, avec Federico Valverde qui apparaît déjà comme l’un des grands rêves du club de la capitale.