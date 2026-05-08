Real Madrid : tout ce qu’il faut savoir sur la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde

Le climat devient irrespirable au Real Madrid. Au cœur du séisme : la violente altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, qui aurait dégénéré jusqu’à envoyer l’Uruguayen à l’hôpital.

Au fil des heures, les révélations de la presse espagnole dessinent les contours d’un conflit beaucoup plus profond qu’une simple dispute à l’entraînement. Entre accusations de fuite dans les médias, tensions accumulées et absence d’autorité dans le vestiaire, l’affaire révèle surtout un Real Madrid au bord de l’implosion.

Une première altercation qui a mis le feu à Valdebebas

Tout aurait commencé lors d’une opposition à l’entraînement. Selon plusieurs médias madrilènes, un contact musclé entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a rapidement dégénéré en échange verbal extrêmement tendu. Les deux hommes se seraient bousculés avant d’être séparés par leurs coéquipiers.

À Madrid, certains observateurs parlent déjà “d’un des échanges les plus violents vus à Valdebebas depuis des années”. Mais contrairement aux tensions habituelles qui disparaissent après quelques minutes, celle-ci ne s’est jamais réellement arrêtée.

Le lendemain, l’atmosphère était encore plus lourde. D’après AS, Federico Valverde aurait refusé de serrer la main du milieu français avant le début de la séance. Le capitaine uruguayen accusait directement Tchouaméni d’avoir fait fuiter dans la presse les détails de leur premier accrochage.

Une accusation que l’ancien Bordelais aurait immédiatement rejetée.

Selon plusieurs sources proches du vestiaire, Tchouaméni aurait tenté d’expliquer calmement qu’il n’était en contact avec aucun journaliste. Mais Valverde ne l’aurait jamais cru.

Valverde aurait poussé Tchouaméni à bout

C’est là que la situation aurait totalement échappé au contrôle du staff madrilène. Toujours selon la presse espagnole, Valverde aurait continué à provoquer verbalement son coéquipier pendant toute la séance d’entraînement.

Le quotidien AS affirme même que l’Uruguayen n’aurait “pas lâché Tchouaméni d’une semelle”, multipliant les remarques et les accusations devant le reste du groupe.

Plus troublant encore, plusieurs joueurs auraient été surpris par l’absence de réaction d’Alvaro Arbeloa. L’entraîneur madrilène serait resté en retrait alors que les tensions montaient progressivement.

Dans les vestiaires, la situation aurait définitivement explosé.

Tchouaméni aurait tenté une dernière fois d’apaiser les choses en demandant à Valverde d’arrêter les provocations et de mettre fin au climat d’hostilité. Mais le capitaine madrilène aurait continué à hausser le ton malgré l’intervention de plusieurs joueurs venus jouer les médiateurs.

C’est finalement à ce moment-là que le Français aurait perdu son calme.

Selon les révélations d’AS, Aurélien Tchouaméni aurait asséné un violent coup de poing à Federico Valverde. Touché à la tête, l’Uruguayen serait tombé lourdement avant de se cogner au sol. La chute lui aurait provoqué une importante plaie nécessitant des points de suture.

RMC Sport ajoute même que Valverde aurait momentanément perdu connaissance avant d’être transporté à l’hôpital.

Un Real Madrid au bord de la rupture

Au-delà de l’incident lui-même, cette affaire illustre surtout le malaise qui règne actuellement au Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, les tensions se multiplient autour du club madrilène.

Les résultats décevants, l’élimination européenne, les polémiques internes et la perspective de terminer la saison sans trophée ont progressivement détérioré l’ambiance dans le vestiaire.

Ces derniers jours, plusieurs affaires sont venues fragiliser encore davantage l’équilibre du groupe : l’altercation entre Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras, les critiques autour de Kylian Mbappé après son escapade en Italie ou encore les révélations sur certains joueurs qui ne parleraient plus au coach madrilène.

D’après Marca, au moins six joueurs auraient désormais coupé le dialogue avec Arbeloa. Une fracture inquiétante à quelques jours d’un Clasico qui pourrait définitivement faire basculer la saison madrilène.

Face à l’ampleur prise par l’affaire Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, la direction du Real Madrid aurait convoqué une réunion de crise en urgence. Le club veut éviter que cette guerre interne ne se transforme en scandale public incontrôlable.

Mais en Espagne, beaucoup estiment déjà que le mal est plus profond. Car derrière cette bagarre spectaculaire se cacherait surtout un vestiaire fracturé, usé mentalement et incapable de gérer la pression d’une saison devenue chaotique.