Real Madrid : conflits internes entre Álvaro Arbeloa et six de ses joueurs.

La presse espagnole fait de nouvelles révélations ce samedi sur l’état du vestiaire madrilène. On en apprend les coulisses des frictions entre Álvaro Arbeloa et six de ses joueurs.

Le climat devient de plus en plus irrespirable au Real Madrid. Alors que l’affaire de l’altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde continue d’agiter l’Espagne, de nouvelles révélations viennent secouer la Casa Blanca. Cette fois, c’est directement la relation entre Álvaro Arbeloa et une partie de son vestiaire qui inquiète sérieusement.

Selon les informations dévoilées par Marca, l’entraîneur madrilène serait désormais en conflit ouvert avec plusieurs joueurs majeurs du groupe. Une situation explosive qui fragilise encore un peu plus son autorité.

Camavinga, Carvajal, Ceballos… les tensions se multiplient

D’après le quotidien madrilène, les premières tensions auraient débuté avec Eduardo Camavinga. L’international français aurait très mal vécu certaines décisions de son entraîneur, notamment plusieurs remplacements qu’il jugeait injustifiés. Depuis cet épisode, les relations entre les deux hommes seraient devenues particulièrement froides.

Mais Camavinga n’est pas le seul concerné. Dani Carvajal aurait lui aussi perdu patience après plusieurs mises sur le banc, notamment face au Rayo Vallecano. La titularisation du jeune David Jimenez quelques jours plus tard aurait définitivement provoqué la rupture entre le latéral espagnol et son coach.

Autre dossier sensible : celui d’Alvaro Carreras. Déjà fragilisé après son altercation récente avec Antonio Rüdiger à l’entraînement, le défenseur espagnol aurait également eu un échange particulièrement tendu avec Arbeloa après avoir été écarté du onze de départ.

Le cas Ceballos symbolise le malaise

Mais le dossier le plus révélateur reste probablement celui de Dani Ceballos. Toujours selon la presse espagnole, le milieu madrilène aurait demandé à couper totalement les contacts avec son entraîneur. Les deux hommes ne se parleraient plus du tout.

La situation de David Alaba poserait également problème. Malgré ses blessures répétées, l’Autrichien aurait exprimé sa colère concernant son faible temps de jeu lorsqu’il était disponible.

Enfin, Raúl Asencio aurait lui aussi défié directement son entraîneur après avoir été écarté contre Manchester City. Arbeloa lui aurait ensuite fait payer son attitude en le laissant plusieurs fois hors du groupe.

En Espagne, beaucoup commencent désormais à s’interroger sur la capacité d’Álvaro Arbeloa à gérer un vestiaire rempli de stars et de fortes personnalités. Entre frustrations sportives, conflits internes et tensions permanentes, le Real Madrid traverse l’une des périodes les plus agitées de ces dernières années.

Et à quelques semaines seulement de la Coupe du monde des clubs, la situation semble loin d’être sous contrôle.