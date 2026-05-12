Real Madrid : Florentino Pérez entretient le flou sur José Mourinho et convoque des élections

En pleine tempête sportive et médiatique, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est sorti du silence mardi soir lors d’une prise de parole très attendue. Entre annonces institutionnelles, attaques contre ses détracteurs et réponse prudente sur José Mourinho, le patron madrilène a tenté de reprendre le contrôle d’un club plongé dans une crise rarement vue ces dernières années.

Après une saison blanche marquée par les tensions internes, les changements d’entraîneurs et les polémiques autour de plusieurs joueurs, le dirigeant espagnol a officialisé la tenue de nouvelles élections à la présidence du club.

Florentino Pérez annonce des élections au Real Madrid

Face aux journalistes réunis au Santiago Bernabéu, Florentino Pérez a confirmé le lancement du processus électoral pour renouveler la direction du Real Madrid.

Le président merengue a insisté sur sa volonté d’ouvrir la compétition à tous les candidats souhaitant briguer le poste.

« J’ai demandé au comité électoral de lancer les élections du conseil d’administration. Elles sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent se présenter », a déclaré Pérez.

Le dirigeant madrilène a également tenu à défendre son bilan à la tête du club, rappelant son rôle dans la stabilité financière et les succès européens accumulés ces dernières années.

José Mourinho, un retour toujours entouré de mystère

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole évoque avec insistance un possible retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid après les départs successifs de Xabi Alonso puis d’Álvaro Arbeloa.

Mais interrogé sur cette possibilité, Florentino Pérez a soigneusement évité de confirmer ou de démentir la piste menant au technicien portugais.

« Nous n’en sommes pas encore là. Je ne parlerai ni des entraîneurs ni des joueurs », a-t-il expliqué.

Une manière d’entretenir le suspense alors que le nom du Special One revient avec force dans les discussions autour du futur projet madrilène.

Durant cette longue intervention, Florentino Pérez s’est aussi attaqué à plusieurs médias et opposants qu’il accuse de vouloir déstabiliser le Real Madrid.

Le président madrilène estime subir une campagne permanente visant à le pousser vers la sortie malgré les résultats historiques du club sous sa direction.

« Il n’y a jamais eu de Real Madrid plus glorieux dans l’histoire », a lancé Pérez, avant de rappeler qu’il avait été élu « meilleur président de l’histoire du club ».

Le patron merengue a également défié ses adversaires de se présenter officiellement aux élections afin de proposer un projet alternatif aux socios.

Dans un climat particulièrement tendu autour du Real Madrid, cette sortie médiatique de Florentino Pérez ressemble surtout à une démonstration d’autorité destinée à rassurer les supporters et à reprendre la main sur un environnement devenu explosif.