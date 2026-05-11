Real Madrid : Kylian Mbappé au cœur d’une énorme polémique après le Clasico

La tempête continue de s’abattre sur Kylian Mbappé en Espagne. Absent lors du Clasico perdu par le Real Madrid face au FC Barcelone (2-0), l’attaquant français s’est retrouvé au centre d’une vive polémique après une publication sur les réseaux sociaux qui a déclenché la colère d’une partie de la presse madrilène.

Déjà fragilisé par ses blessures à répétition et des performances jugées irrégulières cette saison, l’ancien joueur du PSG traverse probablement sa période la plus compliquée depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

Alors que le Real Madrid sombrait au Camp Nou dans un Clasico capital pour le titre, Mbappé, forfait de dernière minute après une rechute à l’entraînement, est resté à Madrid pendant que ses coéquipiers tentaient de sauver leur saison en Catalogne.

Mais c’est surtout une story Instagram publiée pendant la rencontre qui a mis le feu aux poudres. Le Français a partagé un message “Hala Madrid” accompagné d’une image montrant le score de 2-0 en faveur du Barça à la 35e minute.

Une publication immédiatement interprétée comme maladroite, voire provocatrice, par plusieurs journalistes espagnols.

La presse madrilène s’acharne sur Mbappé

Sur les plateaux espagnols, les critiques ont rapidement fusé. Plusieurs observateurs ont estimé que le timing de cette publication était catastrophique, surtout dans un contexte déjà extrêmement tendu autour du Real Madrid.

Le journaliste Antonio Romero s’est montré particulièrement sévère, estimant qu’un véritable leader aurait dû faire le déplacement à Barcelone pour soutenir ses partenaires plutôt que de rester à Madrid.

De son côté, Tomás Roncero a carrément demandé des excuses publiques du Français aux supporters madrilènes. Le célèbre éditorialiste d’AS accuse Mbappé d’envoyer une image de détachement total au moment où le club traverse une crise sportive majeure.

Entre blessures, critiques médiatiques et tensions permanentes autour du vestiaire madrilène, Kylian Mbappé vit une première saison particulièrement agitée sous les couleurs du Real Madrid.

Ces dernières semaines, son nom revient constamment au centre des polémiques en Espagne. Certaines voix commencent même à remettre ouvertement en question son intégration dans le projet madrilène.

Et après ce Clasico perdu face au Barça, la pression autour du capitaine des Bleus semble encore monter d’un cran.