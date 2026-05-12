Real Madrid : Florentino Pérez accuse les arbitres d’avoir « volé » la Liga

La tension ne retombe pas du côté du Real Madrid. Après une saison catastrophique conclue sans trophée majeur et une défaite douloureuse lors du Clasico face au FC Barcelone, Florentino Pérez est sorti du silence avec une prise de parole particulièrement explosive.

Le président madrilène a profité d’un long discours prononcé mardi soir pour régler ses comptes avec plusieurs médias espagnols, mais également avec l’arbitrage et la Liga.

Très remonté, Florentino Pérez a estimé que le Real Madrid avait été lourdement pénalisé par les décisions arbitrales cette saison.

« J’ai remporté sept Liga avec le Real Madrid, mais j’aurais dû en gagner quatorze. On m’a volé les sept autres », a lâché le président merengue.

Le patron de la Casa Blanca considère notamment que l’écart de quatorze points avec le FC Barcelone ne reflète pas réellement la valeur sportive des deux équipes.

« Les arbitres nous ont volé dix-huit points en Liga », a-t-il ajouté dans un ton particulièrement virulent.

Florentino Pérez relance la polémique Negreira

Le président du Real Madrid a également remis sur la table l’affaire Negreira, qui continue d’empoisonner le football espagnol depuis plusieurs années.

Pour rappel, la justice espagnole enquête sur les paiements effectués par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres.

Florentino Pérez a qualifié cette affaire de « pire scandale de l’histoire du football ».

« Le Barça a payé Negreira pendant vingt ans et certains arbitres de cette époque sont encore actifs aujourd’hui. Cela n’a aucun sens », a-t-il dénoncé.

Une sortie qui secoue l’Espagne

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement tendu autour du Real Madrid. Entre les tensions internes dans le vestiaire, les polémiques autour de Kylian Mbappé et les critiques visant le staff technique, le club madrilène traverse une crise profonde.

La sortie médiatique de Florentino Pérez risque désormais de provoquer de nouvelles réactions du côté de la Liga et du FC Barcelone, alors que le climat reste extrêmement électrique en Espagne après le sacre catalan.