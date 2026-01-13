Real Madrid : Alvaro Arbeloa fixe le cap d’un nouveau départ

Nommé entraîneur intérimaire du Real Madrid après le départ de Xabi Alonso lundi, Álvaro Arbeloa a tenu sa première conférence de presse ce mardi. L’ancien défenseur madrilène a notamment été interrogé sur un sujet sensible : la gestion d’un vestiaire composé de nombreuses stars.

Un point qui ne semble pas inquiéter le technicien espagnol. Face aux médias, Arbeloa a affiché une grande sérénité, soulignant avant tout l’état d’esprit de son groupe. « Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète beaucoup », a-t-il assuré, convaincu que ses joueurs sont animés par une seule priorité : gagner des titres.

Pour l’ex-international espagnol, l’exigence ne vient pas de l’extérieur mais bien de l’intérieur du vestiaire. Il insiste sur le professionnalisme de son effectif, qu’il décrit comme composé de grands joueurs mais aussi de « très bons garçons », conscients des responsabilités liées au maillot madrilène.

Arbeloa a également tenu à transmettre un message personnel à ses joueurs. Il leur a rappelé que la période passée au Real Madrid constitue souvent l’un des moments les plus forts d’une carrière. « La meilleure période de ma vie a été celle où j’ai joué à Madrid », leur a-t-il confié, les invitant à mesurer la chance qu’ils ont et à en tirer le maximum.

Le nouveau coach intérimaire a enfin insisté sur la notion de renouveau. À ses yeux, cette transition marque un redémarrage total. « Tout le monde repart de zéro », a-t-il martelé, balayant le passé récent. Pour Arbeloa, il s’agit d’un nouveau départ collectif, où chaque joueur aura l’occasion de se repositionner et de prouver sa valeur.

Un discours clair, apaisant et rassembleur, dans un contexte délicat pour le Real Madrid, qui espère retrouver stabilité et ambition jusqu’à la fin de la saison.