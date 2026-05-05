Manchester City : Guardiola entretient le mystère sur son avenir

Après près d’une décennie à la tête de Manchester City, Pep Guardiola n’a jamais semblé aussi difficile à lire. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois par la presse britannique, le technicien espagnol a récemment pris la parole… pour mieux brouiller les pistes.

À l’approche de la fin de saison, alors que les Citizens sont toujours en course pour un nouveau titre, ses déclarations oscillent entre attachement profond et réflexion personnelle.

Un discours entre passion et incertitude

Face aux rumeurs persistantes, Guardiola a tenu à rappeler son engagement :

« Je ne serais pas resté ici dix ans, malgré tous ces titres, si je n’avais pas évolué dans un environnement aussi fantastique. »

Une phrase lourde de sens, qui témoigne de son attachement au club anglais.

L’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich insiste sur l’énergie qui l’anime encore : il affirme même continuer à travailler lors de ses jours de repos. Une implication totale qui contraste avec les spéculations autour d’un possible départ.

Guardiola évoque également un cadre de travail unique, parlant d’une véritable « bulle » au sein du club, propice à la performance et à la stabilité. Un environnement qui explique, selon lui, la constance de City au plus haut niveau européen.

Malgré ces signaux positifs, le doute persiste. Certains observateurs, notamment en Angleterre, estiment que ses propos traduisent une réflexion en cours plutôt qu’une décision arrêtée.

Le fait qu’il évoque déjà « la saison prochaine » dans ses analyses, notamment après des matchs de Ligue des champions, intrigue. Est-ce le signe d’une continuité… ou d’un regard déjà tourné vers autre chose ?

Dans les coulisses, le club anticipe. Le nom d’Enzo Maresca circule déjà comme potentiel successeur en cas de départ de Guardiola.

Mais avant toute décision, une priorité demeure : terminer la saison en beauté. Un septième titre de Premier League pourrait bien peser dans la balance.

Une chose est sûre : à Manchester City, l’avenir de Guardiola reste l’un des grands feuilletons à suivre.