Milan AC :  Le transfert de Lukaku pourrait faire trembler toute l’Italie

Dans le football, certaines rumeurs font sourire. D’autres font grincer des dents. Et puis il y a celles qui peuvent tout faire exploser. Celle impliquant Romelu Lukaku appartient clairement à la troisième catégorie.

L’attaquant belge, actuellement en difficulté du côté du SSC Naples, pourrait bien être au cœur d’un transfert aussi inattendu que brûlant. Direction possible : le AC Milan.

Rien ne s’est passé comme prévu pour Lukaku cette saison. Blessures à répétition, tensions avec son entraîneur Antonio Conte, et même une absence non autorisée à l’entraînement… Le divorce avec Naples semble désormais inévitable.

À 32 ans, le Belge se retrouve à un tournant de sa carrière. Et un départ cet été paraît plus que probable, tant la situation s’est dégradée au fil des mois.

Lukaku et le transfert qui sent la trahison

Mais ce qui fait vraiment parler, c’est la destination évoquée. Selon plusieurs sources italiennes, le Milan AC cherche activement un avant-centre expérimenté… et aurait jeté son dévolu sur Lukaku.

Sur le papier, l’opération a du sens. L’AC Milan veut un joueur capable de peser immédiatement en Serie A. Et Lukaku connaît parfaitement le championnat.

Mais dans les tribunes, ce choix pourrait faire l’effet d’une bombe.

Car l’histoire de Lukaku en Italie est intimement liée à un autre club : Inter Milan. C’est sous les couleurs nerazzurri qu’il a connu ses plus grands succès, notamment le titre de champion d’Italie en 2021.

Un passage marquant, presque identitaire. Alors imaginer aujourd’hui l’attaquant porter le maillot du rival milanais relève presque de la provocation.

Dans une ville où la rivalité est une religion, ce type de transfert ne passe jamais inaperçu.

Un pari à haut risque

Reste une question : Lukaku osera-t-il franchir cette ligne ?

Sportivement, le défi est séduisant. Mais émotionnellement, le poids de son passé à l’Inter pourrait compliquer la décision. Sans parler de la réaction des supporters.

Une chose est certaine : si ce transfert se concrétise, il ne laissera personne indifférent. Et pourrait bien devenir l’un des feuilletons les plus explosifs du mercato estival.