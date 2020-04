Inter : révélation stupéfiante de Lukaku

L’attaquant de l’Inter Milan, Romelu Lukaku pense que toute son équipe a attrapé le coronavirus dès le mois de janvier.

« L’Assemblée de la Lega Serie A s’est réunie ce matin et a confirmé, par un vote unanime des 20 clubs réunis en visioconférence, son intention de mener à terme la saison sportive 2019-2020 (…) si le gouvernement en autorise le déroulement, dans le plein respect des normes de protection de la santé et de la sécurité ». Les vingt clubs de Serie A ont réussi à se mettre d’accord pour une reprise du championnat, à l’arrêt depuis le 9 mars.

Lukaku affirme que 23 joueurs de l’Inter étaient malades en janvier

Un arrêt qui aurait pu, ou dû être décrété bien plus tôt, si l’on se fie aux révélations de Romelu Lukaku. L’attaquant de l’Inter Milan pense en effet que son équipe a été atteinte par le coronavirus dès le mois de janvier ! « Nous avons eu une semaine de congés en décembre, nous sommes retournés au travail et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades. Je ne plaisante pas », a-t-il affirmé sur Instagram.

« Nous avons joué contre Cagliari (1-1, le 26 janvier) et après environ 25 minutes, l’un de nos défenseurs (Milan Skriniar) a dû quitter le terrain. Il n’a pas pu continuer et s’est presque évanoui », se souvient l’international belge. « Tout le monde toussait et avait de la fièvre. Je me sentais beaucoup plus chaud que d’habitude. Je n’avais pas souffert de fièvre depuis des années », a ajouté Romelu Lukaku visiblement convaincu de la nature du mal qui touchait son équipe.

