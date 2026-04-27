AC Milan : saison terminée pour Luka Modrić après une opération

Mauvaise nouvelle pour Luka Modrić. Le milieu de terrain de l’AC Milan a été opéré après une grave blessure au visage et ne rejouera plus cette saison.

L’international croate a été victime d’un choc violent lors du match face à la Juventus, après un duel aérien avec Manuel Locatelli. Touché au visage, il avait dû quitter la pelouse prématurément.

Les examens médicaux ont révélé de multiples fractures au niveau de la pommette gauche. Une intervention chirurgicale a donc été réalisée à Milan pour stabiliser la zone touchée.

L’opération s’est bien déroulée, mais le verdict est sans appel : la saison de Luka Modrić est terminée.

Selon les premières estimations, ce type de blessure nécessite entre six et huit semaines d’arrêt. Le joueur de 40 ans est désormais engagé dans une véritable course contre la montre pour être prêt à disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie.

Une participation reste envisageable, mais elle pourrait se faire avec le port d’un masque de protection.

Une saison pleine malgré tout

Malgré son âge, Modrić a encore prouvé qu’il restait un joueur de haut niveau. Cette saison, il a disputé 36 matches toutes compétitions confondues, pour un bilan de deux buts et trois passes décisives.

Le Milan lui a d’ailleurs adressé un message de soutien, espérant un retour rapide à la compétition… avec en ligne de mire le Mondial.