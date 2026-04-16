Coupe du monde 2026 : Italie définitivement fixée

Alors qu’un scénario improbable pouvait encore relancer ses espoirs, l’Italie connaît désormais son sort pour la Coupe du monde 2026. FIFA a tranché.

Éliminée sur le terrain après sa défaite face à la Bosnie-Herzégovine lors des barrages, l’Italie pensait avoir définitivement dit adieu à la Coupe du monde 2026.

Mais ces derniers jours, un scénario totalement improbable avait ravivé l’espoir. En coulisses, la FIFA réfléchissait à un plan de secours en cas de forfait de l’Iran, en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Plusieurs options étaient envisagées, dont l’organisation d’un barrage exceptionnel ou même un mini-tournoi intercontinental. Dans ce cas, la Nazionale aurait pu être repêchée.

Finalement, la rumeur n’aura pas survécu à la prise de parole officielle de Gianni Infantino. Le président de la FIFA s’est montré catégorique : l’Iran participera bien à la compétition.

« L’Iran viendra à coup sûr », a-t-il affirmé, balayant définitivement toute hypothèse de repêchage pour une autre nation.

Une déclaration forte qui met un terme aux spéculations et ferme définitivement la porte à l’Italie.

L’Italie éliminée, le Mondial complet

Avec cette confirmation, le tableau de la Coupe du monde 2026 est désormais figé. Les 48 équipes qualifiées seront bien présentes, sans modification de dernière minute.

Pour l’Italie, c’est une nouvelle désillusion majeure après plusieurs campagnes compliquées. La Nazionale manquera une nouvelle fois le rendez-vous mondial, malgré un mince espoir entretenu ces derniers jours.

Au-delà du terrain, cette décision s’inscrit aussi dans une logique diplomatique. La FIFA a clairement affiché sa volonté de maintenir le sport à l’écart des tensions internationales.

En confirmant la participation de l’Iran, l’instance mondiale envoie un message fort : le football reste un espace de rassemblement, même dans un contexte géopolitique complexe.

Pour l’Italie, le verdict est désormais sans appel. Le Mondial 2026 se jouera… sans elle.