Coupe du Monde 2026 : la Bosnie brise le rêve de l’Italie !

L’Italie ne disputera pas la Coupe du monde 2026. Battus par la Bosnie aux tirs au but, les Azzurri enchaînent une troisième non-qualification consécutive, une première dans leur histoire.

L’histoire se répète, et elle devient de plus en plus lourde à porter. L’Italie a une nouvelle fois échoué aux portes de la Coupe du monde. Opposée à la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages, la Nazionale s’est inclinée aux tirs au but (1-1, 4-1 TAB) au terme d’un match sous haute tension.

Un scénario cruel, mais révélateur des fragilités persistantes du football italien. Dix ans après leur dernier Mondial disputé en 2014, les quadruples champions du monde manquent un troisième rendez-vous consécutif, après 2018 et 2022.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Gennaro Gattuso. Moise Kean avait rapidement ouvert le score d’une frappe limpide, profitant d’une erreur du gardien bosnien. L’Italie semblait alors en contrôle, solide et appliquée.

Mais le tournant est intervenu juste avant la pause. L’expulsion directe d’Alessandro Bastoni a complètement rebattu les cartes. Réduits à dix, les Italiens ont reculé, subi, résisté… jusqu’à céder.

À la 79e minute, Haris Tabakovic a égalisé, concrétisant la domination bosnienne. La suite n’a été qu’une lente agonie pour la Nazionale, incapable de reprendre le contrôle du match malgré quelques opportunités en contre.

Une chute confirmée aux tirs au but

En prolongation, la Bosnie a continué de pousser sans réussir à faire la différence. L’Italie, elle, s’est accrochée, portée par un Gianluigi Donnarumma décisif à plusieurs reprises. Mais aux tirs au but, le destin a définitivement basculé.

Deux échecs italiens, une maîtrise totale côté bosnien, et le rêve s’est envolé. La Bosnie s’impose 4-1 et valide son billet pour le Mondial 2026.

Au coup de sifflet final, les mots de Gattuso traduisent l’ampleur du choc : « Ça fait mal ». Une phrase simple, mais qui résume parfaitement le sentiment d’un pays entier.

Car au-delà de cette élimination, c’est une tendance lourde qui se confirme. Depuis son sacre en 2006, l’Italie peine à exister sur la scène mondiale. Les générations se succèdent, mais les désillusions restent.

Trois Coupes du monde manquées de suite. Le chiffre est lourd, presque irréel pour un géant du football.